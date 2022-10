Letisko Piešťany počas leta vybavilo viac ako 13-tisíc dovolenkárov, zájazdy zabezpečovali dve cestovné kancelárie

Letisko Piešťany vybavilo počas tohtoročnej dovolenkovej sezóny 45 letov do tureckej Antalye, ktoré absolvovalo viac ako 13-tisíc dovolenkárov.

Slováci nestratili chuť cestovať

Charterová sezóna trvala od 17. júna, poslední dovolenkári prileteli 23. septembra. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TSK).

Ľudia mali podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča po predchádzajúcich pandemických rokoch, keď sa lietalo veľmi obmedzene alebo vôbec, chuť cestovať.

Z piešťanského letiska počas leta odlietali zájazdy, ktoré zabezpečovali dve cestovné kancelárie. Župa je majoritným akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany.

Zmodernizovaný odletový terminál

„V porovnaní so sezónou v predpandemickom roku 2019 sme zaznamenali nárast počtu cestujúcich. Ich komfort sme pred letom zvýšili inštaláciou novej klimatizácie v príletovej hale. Opäť sme ponúkli výhody, ktoré máme oproti väčším letiskám, a to bezplatné a bezpečné parkovanie alebo krátke čakacie doby,“ povedal výkonný riaditeľ Letiska Piešťany Bohumil Klečák s tým, že v zmodernizovanom odletovom termináli sa nachádza detský kútik, terasa alebo automaty na občerstvenie.

V sezóne 2019 Letisko Piešťany odbavilo 31 charterových letov do tureckej Antalye a egyptskej Hurghady, a prepravilo celkovo takmer 10 500 cestujúcich. V roku 2020 sa pre pandémiu nelietalo. V roku 2021 to bolo sedem charterových letov do Antalye a prepravených bolo viac ako 2 000 cestujúcich. V predchádzajúcom roku dosiahla letisková spoločnosť prvýkrát prevádzkový zisk.

Akcionármi Letiska Piešťany, a. s., sú okrem TSK mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.