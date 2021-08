Letisko v Bratislave bude mať dve nové linky, Slováci sa ľahšie dostanú do Kodane i na ostrov Lanzarote

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v zimnom letovom období od novembra pribudnú dve pravidelné linky spoločnosti Ryanair do dánskej metropoly Kodaň a na ostrov Lanzarote v rámci španielskych Kanárskych ostrovov.

Letecké spojenie slovenskej metropoly s Kodaňou bude fungovať dvakrát týždenne v pondelok a piatok a s ostrovom Lanzarote raz v týždni v sobotu. Bratislavské letisko v súčasnej situácii považuje nové letecké spojenia Ryanairu do Dánska a na Kanárske ostrovy za výbornú správu.

Vhodná alternatíva

„Kým sa cestovanie celosvetovo vráti do normálu, očakávame, že cestovať bude zatiaľ najjednoduchšie v rámci Európskej únie,“ uviedol v utorok pre agentúru SITA hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.

Otváranie nových liniek do západných metropol na letisku v Bratislave vítajú, pričom priame letecké spojenie s Kodaňou získa po dlhšej prestávke. Let potrvá 1 hodinu a 45 minút. Pravidelnú linku do dánskeho hlavného mesta v minulosti prevádzkovala spoločnosť SkyEurope od roku 2005 až do svojho zániku v roku 2009.

„Novú linku považujeme za vhodnú alternatívu pre Slovákov, ktorí zvažujú prácu a štúdium v zahraničí, ako aj prostriedok na prilákanie dánskych návštevníkov na Slovensko,“ poznamenal Hrabovský. Podmienky vstupu do Dánska sú pre Slovákov veľmi priaznivé a na letisku dúfajú, že také ostanú aj v čase spustenia linky od 1. novembra.

V zime vyhľadávajú prímorské destinácie

Let z Bratislavy na ostrov Lanzarote bude trvať 4 hodiny a 50 minút. „Pravidelné letecké spojenie na ostrov Lanzarote sme zatiaľ z Bratislavy nemali, nemáme teda s čím porovnávať. Cestovné kancelárie však každé leto vypravujú na Kanárske ostrovy charterové lety s veľkým úspechom,“ priblížil Hrabovský.

V roku 2012 krátko fungovalo pravidelné spojenie do Las Palmas na ostrove Gran Canaria, ktoré využilo takmer 12-tisíc cestujúcich.

„Slováci každoročne, aj počas zimy, vyhľadávajú prímorské destinácie, pričom mimo letnej sezóny tradične kraľujú lety do egyptskej Hurghady. Minulú zimu však tejto destinácii nepriali pandemické opatrenia,“ upozornil Hrabovský.

Situácia s opatreniami je neistá

Z tohto pohľadu je ultra nízkonákladové spojenie na Lanzarote alternatíva, ktorá je na úplne inej cenovej úrovni ako pobyty na Blízkom východe alebo v Indickom oceáne, ktoré boli minulú zimnú sezónu najpopulárnejšie.

„Situácia s opatreniami v krajinách vo svete je v súvislosti s pandémiou koronavírusu veľmi neistá. Najbezpečnejšími z hľadiska rušenia letov sa teda javia linky v rámci EÚ, kde je predpoklad najmenšieho obmedzovania voľného pohybu osôb, a to aj pri zhoršení pandemickej situácie,“ dodal Hrabovský.

Pribudnú nové lety aj z Košíc

Ryanair pridáva v zimnej sezóne aj dve nové pravidelné linky z Košíc, a to do Dublinu a Viedne. Ako v pondelok informovalo Letisko Košice, spojenie s írskou metropolou bude v prevádzke od 31. októbra dvakrát týždenne v stredu a nedeľu, let potrvá tri hodiny.

Táto linka bola dlhodobo veľmi žiadaná a od roku 2008 z Košíc nefungovala. Linka do Viedne bude v prevádzke od 1. novembra tiež dvakrát v týždni v pondelok a piatok, čas letu je jedna hodina.