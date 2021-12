Letisko v Bratislave v novembri vybavilo cez tisíc percent viac pasažierov ako za minulý rok

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v novembri 47 929 cestujúcich, oproti rovnakému mesiacu minulého roka je to nárast o 1 130 %. Počet pasažierov v predošlom mesiaci dosiahol 36 % oproti novembru 2019, čo je pre letisko v porovnaní s predpandemickými hodnotami zatiaľ najlepší výsledok v tomto roku.

O desať percent cestujúcich viac ako minulý rok

Ako v utorok informovala hovorkyňa bratislavského letiska Zuzana Drobová, za jedenásť mesiacov 2021 prešlo bránami najväčšieho domáceho letiska 436 425 pasažierov.

„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (január až november 2020) Letisko Bratislava vybavilo o 10 % viac cestujúcich a o 26 % viac vzletov pristátí,“ uviedla Drobová. Najviac cestujúcich prepravila spoločnosť Ryanair, nasledujú Wizz Air a Smartwings. Letiskový personál zároveň vybavil v novembri 1 415 letov a za jedenásť mesiacov tohto roka 16 505 vzletov a pristátí.

November príjemne prekvapil

Generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi povedal, že v ostatných mesiacoch sa počet cestujúcich pohyboval od 1 % do 35 % oproti roku 2019, priemerne to bolo 16 %. „November nás tak napriek prebiehajúcej jesennej vlne pandémie príjemne prekvapil. K výsledku prispel zimný letový poriadok, ktorý vstúpil do platnosti na konci októbra a s ním prišli do ponuky nové atraktívne linky do Dubaja, Kodane a na Lanzarote a rozbehli sa zimné chartre do Ománu,“ priblížil Keketi s tým, že všetky uvedené linky sa hneď prvý mesiac prevádzky stretli s veľkou obľubou.

„Okrem toho boli v novembri lety do Milána, Bologne, Solúna aj Eindhovenu. Najfrekventovanejšími destináciami ostávajú Londýn, Kyjev a Dublin,“ dodal generálny riaditeľ letiska v Bratislave.