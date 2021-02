Letisko v Poprade plánuje nové spojenia, Tatry chce spojiť s Bratislavou, Prahou či Chorvátskom

Z Popradu by sa v budúcnosti mohlo lietať aj do Bratislavy, Prahy, Nemecka, Grécka či Chorvátska. Letisko Poprad – Tatry rokuje nielen o obnovení letov a liniek, ktoré pandémia zastavila, no pripravuje aj niekoľko noviniek. „Máme záujem nielen o charterové lety, ale aj o lety počas celej sezóny. Chceme, aby fungovalo prepojenie Poprad – Praha. Toto spojenie máme s leteckým dopravcom podpísané, ale samozrejme, závisí to od toho, ako sa vyvinie covidová situácia,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA riaditeľ letiska Peter Dujava.

Do Bratislavy by sa lietalo každý deň

Dujava načrtol aj aktívne rokovania s ruským prepravcom, jeho výsledkom by malo byť letecké spojenie Poprad – Bratislava. „Lietať by sa malo každý deň. To znamená ráno do Bratislavy a večer späť,“ priblížil. Zaujímavými linkami pre dovolenkujúcich i pracujúcich by podľa riaditeľa letiska mohli byť aj Berlín a Antverpy.

„Čo sa týka charterových letov, mala by byť funkčná turecká Antalya, máme tam asi trinásť letov za leto. Rokujeme s cestovnými kanceláriami. Otázka stojí na tom, ako sa vyvinie pandémia,“ skonštatoval. Ďalšie možné letecké spojenie sa týka troch chorvátskych miest, Dujava ich zatiaľ konkretizovať nechcel. V tomto prípade by malo ísť o pravidelnú linku, ktorá by fungovala od mája do októbra. Letisko by zároveň chcelo nadviazať spojenie aj s krajinami Beneluxu.

Mali o 74 percent menej cestujúcich

Letisko Poprad – Tatry vlani zaznamenalo o 74 percent menej cestujúcich oproti roku 2019, na príletoch a odletoch ich vybavilo približne 24-tisíc. Dôvodom boli protipandemické opatrenia v celej Európe spojené so zákazom civilných príletov či rušením letov zo strán leteckých spoločností. Situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 úplne zastavila alebo čiastočne prerušila letecké spojenia Tatier s Londýnom, Rigou, Kyjevom, Tel Avivom. Nelietalo sa ani v lete do tureckej Antalye, bulharského Burgasu či Podgorice v Čiernej Hore.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.