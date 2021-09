Letná turistická sezóna skončila, o pokračovaní liniek do prímorských oblastí rozhodne záujem ľudí

Charterové lety z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do rôznych prímorských destinácií stále pokračujú, hoci letná turistická sezóna sa už skončila.

Letné spojenie na chorvátsky ostrov Brač, ktoré fungovalo od začiatku júla raz týždenne, už nepokračuje, cestujúci po hlavnom dovolenkovom období majú naďalej na výber viaceré letoviská pri Stredozemnom, Čiernom či Červenom mori – od Španielska po Grécko, Turecko alebo Egypt. Pokračovanie týchto liniek pre cestovné kancelárie bude podľa letiska závisieť od záujmu.

„V letových plánoch figurujú charterové lety aj na druhú polovicu septembra a dokonca aj na október, napríklad do Hurghady, Larnaky, Antalye, na Rodos,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Matúš Hrabovský.

V ponuke sú aj pravidelné linky

„Realizácia týchto letov sa však bude odvíjať od predaja zájazdov a následného rozhodnutia cestovných kancelárií,“ poznamenal s tým, že tie v prípade slabej vyťaženosti môžu lety operatívne zrušiť. O aké charterové lety, resp. destinácie bol počas letných mesiacov najväčší záujem, bratislavské letisko zatiaľ neuviedlo, pretože údaje za august ešte spracováva.

„V júli bol najpopulárnejšou destináciou bulharský Burgas spolu s letmi na Krétu (Iraklion) a ostrov Rodos,“ dodal Hrabovský. Bratislavské letisko tento víkend plánovalo vybaviť celkovo 25 príletov a 21 odletov charterových a pravidelných liniek siedmich dopravcov.

V sobotu sa dalo k moru letieť, napríklad do Iraklia, Patrasu, Antalye, Burgasu, Palmy de Mallorca, Tel Avivu, v nedeľu na Korfu, Maltu či do Larnaky. Do prímorských letovísk popri charterových lietajú aj niektoré pravidelné linky.

Platí sprísnený bezpečnostný režim

Hlavnou udalosťou v nedeľu na bratislavskom letisku je očakávaný popoludňajší prílet pápeža Františka na štvordňovú návštevu Slovenska.

Letisko z tohto dôvodu upozornilo na dopravné obmedzenia v dňoch 12. až 15. septembra a odporučilo cestujúcim, aby v tieto dni prišli na letisko minimálne dve a pol hodny pred svojim odletom a počítali s možným zdržaním pri doprave z letiska a na letisko.

Pre návštevu hlavy Svätej stolice nie je v pláne obmedzenie prevádzky pravidelných ani charterových letov, všetky budú vybavované podľa aktuálneho letového poriadku. Na letisku bude vyššia koncentrácia bezpečnostných zložiek a platiť bude sprísnený bezpečnostný režim.