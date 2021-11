Lety do juhoafrických krajín pozastavilo aj Poľsko, cestujúcich čaká 14-dňová karanténa

Poľsko pozastavuje lety do siedmich krajín v južnej Afrike, kde identifikovali nový variant koronavírusu omikron. Zákaz sa podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva týka Botswany, Eswatini, Juhoafrickej republiky, Lesotha, Mozambiku, Namíbie a Zimbabwe.

Minister zdravotníctva Adam Niedzielski informoval, že cestujúci z daných siedmich krajín budú musieť absolvovať 14-dňovú karanténu.

Vláda, ktorá aj napriek nárastu infekcií dosiaľ odmietala sprísňovanie obmedzení, tiež znižuje kapacitu v reštauráciách a na kultúrnych podujatiach zo 75 percent na 50.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti v stredu a trvať by mali do 17. decembra.

Poľsko je jednou z viacerých krajín, ktoré zaviedli cestovné obmedzenia po objavení variantu omikron, hoci zatiaľ nie je jasné, ako ovplyvní pandémiu.