Lietadlo na Aljaške netrafilo pristávaciu plochu, pasažieri sú vážne zranení

Vážne zranenie dvoch a ľahšie zranenia ďalších desiatich pasažierov si vyžiadala havária lietadla, ktoré pri pristávaní na letisku v aljašskej Unalaske netrafilo pristávaciu plochu, pristálo od nej v 150-metrovej vzdialenosti a zabrzdilo tesne predtým, ako by spadlo do mora. Nešťastie sa v Unalaske, hlavnom meste Aleutských ostrovov, stalo už vo štvrtok, správa o ňom sa však do amerických médií dostala až v piatok. V lietadle typu SAAB-Scania 2000 leteckej spoločnosti Peninsula Airways cestovalo 42 pasažierov vrátane členov mládežníckeho plaveckého tímu. Dôvod havárie zatiaľ nie je známy, pravdepodobne však bude súvisieť s veľmi nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré tu vo štvrtok panovali.