Linka 801 do Rajky čoskoro skončí, spojenie nahradí iný dopravca

Magistrát Hlavného mesta Bratislava informoval portál Nasadoprava.sk, že uvažuje o postúpení linky 801, ktorá premáva do prihraničnej Rajky na iného dopravcu.

S najväčšou pravdepodobnosťou linku 801 postihne rovnaký osud ako mestský autobus 901, ktorý premával spod mosta SNP do neďalekého Hainburgu.

Slováci, ktorí žijú v prihraničnej maďarskej obci Rajka a denne dochádzajú do Bratislavy za prácou či do školy, by sa tak mali pripraviť na zmeny v doprave.

Linka 801 prejde na súkromného dopravcu

Hovorca Magistrátu Peter Bubla uviedol, že momentálne sa vedú rokovania s Dopravným podnikom Bratislava a. s. (DPB) o prípadnom odstúpení spojenia inému dopravcovi. Hovorca cestujúcich ubezpečuje, že linka bude zachovaná a určite sa nezruší. Bude ju len prevádzkovať iný dopravca.

Linku 901 bude od nového roka zabezpečovať súkromný dopravca Slovak Lines, ktorého väčšinovým vlastníkom je developerská spoločnosť HB Reavis. Či tento dopravca preberie aj linku 801 je zatiaľ otázne. Každopádne je len otázka času, kedy sa mestským autobusom Slováci odvezú naposledy. O stanovisko sme požiadali aj spomínanú spoločnosť, tá sa k danej situácii zatiaľ nevyjadrila. Po zaslaní vyjadrenia budeme článok aktualizovať.

Zdražie cena cestovného?

V prípade cezhraničnej linky 901 sa cestujúci najviac obávajú zdražovania cestovných lístkov. Ako uviedol obecný radca – poslanec mesta v Hainburgu Rastislav Pavlík, je tu predpoklad, že lístky zdražejú až o 100%.

Tento názor potvrdzuje aj skutočnosť, že hlavným dôvodom zrušenia tohto spojenia je jeho dlhodobá nerentabilnosť.

Podobný scenár sa týka aj linky 801. „Linka 801 má podobne ako linka 901 vysoké prevádzkové náklady, ktoré nevedia pokryť ani získané tržby z cestovných lístkov,“ odôvodnil Bubla.

Cestujúci momentálne za jednosmerný základný lístok z Rusoviec do Rajky zaplatia 1,50 eur. Zľavnený lístok ich vyjde na 0,75 eura.

Ostatné mestské linky ostatnú zachované

Hovorca zdôraznil, že primárnou úlohou mesta, ako aj DPB je zabezpečiť verejnú hromadnú dopravu na území Bratislavy.

„Mestské časti Bratislavy boli, sú a aj budú pokryté sieťou liniek MHD,“ reagoval na otázku, či plánuje Magistrát prípadne zrušiť mestské linky premávajúce do odľahlejších mestských častí ako je napríklad Devínska Nová Ves.

„Linka 801, tak ako linka 901 nie sú mestskými linkami. Sú to cezhraničné linky, ktoré premávajú na základe medzinárodných licencií a úplne iných pravidiel ako mestská hromadná doprava,“ vysvetľuje Bubla kroky vedenia mesta.

