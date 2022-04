Liptovská diaľnica sa pre vodičov tak skoro neotvorí, Doležal naznačil reálny termín dokončenia výstavby

Termín dokončenia výstavby problematického úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku zostáva stále reálny do konca roka 2023 alebo začiatkom roka 2024. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to podmienil dosiahnutím dohody so zhotoviteľom stavby, ktorým je združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

Priznal, že ide o právny a finančný problém, ktorý sa snažia riešiť so zhotoviteľom. Na takmer päť rokov meškajúcej stavbe diaľnice na Liptove sú utlmené práce na viacerých objektoch.

Práce nie sú ukončené

Rezortný šéf opäť nechcel bližšie informovať o situácii na uvedenej diaľničnej stavbe. „Dohodli sme sa so zhotoviteľom, pokiaľ rokujeme, komunikovať o tom budeme veľmi triezvo, ale rovnako sme povedali, že keď nájdeme zhodu, alebo nezhodu, predstúpime pred verejnosť a budeme všetkých veľmi detailne informovať,“ uviedol Doležal na sociálnej sieti s tým, že v tejto chvíli je to zbytočné.

Podľa ministra dopravy nie je pravda, že práce na diaľničnom úseku sú ukončené. Tvrdí, že na stavbe sa pracuje, no nie s takou intenzitou ako v minulosti. „Je to kľúčový projekt D1-ky, venujeme sa mu určite zodpovedne,“ dodal Doležal.

Spomalenie pre požiadavky zhotoviteľa

Dôvodom spomalenia prác na stavbe D1 Hubová – Ivachnová by mohli byť požiadavky zhotoviteľa na ďalšie zvýšenie zmluvnej ceny. Tá z pôvodnej sumy 227 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty po uzavretí dodatkov k zmluve vzrástla priebežne takmer na 290 mil. eur a najnovšie na 307 mil. eur bez dane. Vyplynulo to z údajov v centrálnom registri zmlúv.

Obchvat Ružomberka v dĺžke takmer 15 kilometrov mal byť pôvodne dokončený v roku 2017, neskôr sa hovorilo o termíne do konca roka 2023. Pre zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať, zmeniť trasu a predĺžiť tunel. To malo vplyv na predĺženie lehoty výstavby aj na zvýšenie zmluvnej ceny, medzitým sa výrazne zvýšili ceny stavebných materiálov a prác. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020.