Malí dodávatelia sa domáhajú peňazí za vykonané práce na stavbe diaľnice s tunelom Višňové, problémy má riešiť zhotoviteľ

Problémy s nevyplatenými peniazmi medzi subdodávateľmi za vykonané práce na problematickej stavbe diaľnice D1 s tunelom Višňové pokračujú.

Zástupcovia malých firiem na to najnovšie upozornili protestným zhromaždením na východnej strane tunela. Stále sa domáhajú svojich meškajúcich či neuhradených platieb za uskutočnené práce.

Problémy musí riešiť zhotoviteľ

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) štát nevstupuje do dodávateľských reťazcov a zmluvných vzťahov zhotoviteľa. Tým je združenie na čele so spoločnosťou Skanska SK, a. s., diaľnicu s tunelom dokončujú pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., (NDS) ako investora.

„My sme si svoje záväzky splnili voči zhotoviteľovi a ak má zhotoviteľ vo svojej štruktúre problémy, musí si to riešiť zhotoviteľ,“ povedal minister na sociálnej sieti k aktuálnej situácii na spomínanej diaľničnej stavbe.

Problémy s neuhradenými faktúrami

Rezortný šéf pripomenul, že pre vzniknutú situáciu na stavbe nestrčili hlavu do piesku a stretli sa so všetkými relevantnými partnermi. „Snažili sme sa pôsobiť ako mediátor, niečo sa podarilo vyriešiť, niečo sa nepodarilo vyriešiť. Subdodávateľská štruktúra, do ktorej štandardne nevidíme, nám bola sčasti odkrytá, pochopili sme, že tam je niekoľko článkov,“ uviedol Doležal.

Za dôležité momentálne označil to, že problémy s neuhradenými faktúrami neohrozujú termín dostavby diaľnice, odvolal sa pritom na vyjadrenie zhotoviteľa.

Zvýši sa zmluvná cena výstavby

Na stavbe diaľničného úseku podľa informácií mala skončiť napríklad spoločnosť Tubau, a. s., Bratislava. Ako druhý hlavný priamy podzhotoviteľ v rozsiahlom subdodávateľskom reťazci mala podľa prílohy k zmluve o dielo zabezpečovať betonáž ostenia tunela, opravné práce a zakladanie. Spoločnosť Porr, s.r.o., Bratislava, hlavný priamy podzhotoviteľ, mala vypovedať zmluvu o vykonaní prác s Tubau.

Ten mal zas vzniesť finančné nároky voči Porr-u. Pohľadávky za neuhradené práce k Tubau zhruba za pol milióna eur oznámila firma JHS Slovakia, s.r.o., Stropkov. Tubau je spoločníkom firmy Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ktorá mala byť na stavbe diaľnice tiež jedným z viacerých priamych podzhoviteľov.

Stavebné práce na dokončenie úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel 7,5 kilometra, v dĺžke 13,5 kilometra, trvajú od mája 2021. Pre nevyhnutné opravy v tuneli po predošlom zhotoviteľovi sa lehota výstavby môže predĺžiť minimálne do septembra 2024 a zvýši sa aj zmluvná cena výstavby. Združenie Skanska – Višňové sa pôvodne zaviazalo diaľnicu dostavať takmer za 255 miliónov eur bez DPH do konca roka 2023.