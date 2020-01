Matovič nazval mýtny systém podvodom, OĽaNO zverejnilo utajovanú časť zo zmluvy s firmou Skytoll

aktualizované 31. januára, 16:39

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zverejnilo časť utajovaných informácií v prílohe k zmluve o prevádzke elektronického mýtneho systému medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) a spoločnosťou SkyToll, a. s. Líder hnutia Igor Matovič na brífingu v piatok informoval, že cena za prevod elektronického mýtneho systému, služby a všetkých jeho komponentov od jeho súkromného prevádzkovateľa do vlastníctva NDS dosahuje v prepočte štyristo miliónov eur.

Prípadné predĺženie mýtnej zmluvy, uzavretej v roku 2009 a platnej do konca roku 2022, o päť rokov, by malo stáť skoro päťsto miliónov eur. Matovič zároveň ukázal prílohu zmluvy s príslušnými údajmi, pričom ich zverejnenie napriek obchodnému tajomstvu zdôvodnil verejným záujmom a mýto označil za podvod v réžii strany Smer-SD.

„Zverejňujeme všetky tieto dokumenty s vedomím, že keď strana Smer vyhrá budúce voľby, zrejme budeme vystavení trestnému stíhaniu a možno za to skončíme aj vo väzení. Lebo vraj je to obchodné tajomstvo a najvyšší záujem štátu chrániť toto obchodné tajomstvo, lebo pravda má byť skrytá,“ povedal Matovič.

Morálka a verejný záujem

„Nemali by sme v žiadnom prípade chrániť súkromný záujem kryť páchateľov tohto najväčšieho podvodu, aký strana Smer na Slovensku za posledných dvanásť rokov spáchala,“ uviedol Matovič. Pripustil, že to, čo robia, je možno v rozpore so zákonom, ale podľa neho je to v príkrom súlade s morálkou a verejným záujmom.

Poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz povedal, že podľa ich informácií sa NDS nepripravuje na výber nového prevádzkovateľa mýta.

„Pre nás je to jednoznačný signál, že sa chystajú spáchať ten podvod. Keby to tak nebolo, v opačnom prípade by si celá vláda, ministerstvo dopravy išli ruky, nohy potrhať, aby pripravovali kvalitnú súťaž na výber výhodnejšieho dodávateľa, ako je spoločnosť SkyToll,“ poznamenal Marosz.

Ako dodal, orgány činné v trestnom konaní by podľa neho v prípade mýta mali okamžite konať. Podmienky prevádzky mýtneho systému na základe podnetu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) už vyšetruje Národná kriminálna agentúra.

Na príprave súťaže pracujú viac ako rok

NDS dôrazne odmieta nepravdivé informácie OĽaNO o tom, že nepripravuje nový mýtny tender. „NDS na príprave novej súťaže spoplatnenia pracuje už viac ako jeden rok,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová s tým, že koncom roku 2019 k pripravovanému tendru pre komplexný systém spoplatnenia diaľnic a ciest uskutočnila prípravné trhové konzultácie.

Dotazník so 49 otázkami zaslala dvadsiatke spoločností a profesijných organizácií. „Aktuálne podnety od profesijných spoločností zapracúvame do štúdie realizovateľnosti. Túto následne predložíme Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Okamžite po vyhodnotení ÚHP dokončíme súťažné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré zašleme Úradu pre verejné obstarávanie,“ priblížila Michalová. Nový tender NDS vyhlási bezprostredne po odobrení podkladov na ÚVO a Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Diaľničiari vyhodnocujú viaceré možnosti, ako nakladať s terajším mýtnym systémom. „Vzhľadom na to, že v roku 2022 bude systém v prevádzke trinásť rokov, s čím súvisí jeho primerané opotrebenie a technická zastaranosť, NDS nateraz neuvažuje nad odkúpením mýtneho systému. Skúsenosť z Českej republiky hovorí o tom, že žiadny z uchádzačov v novom tendri neprejavil záujem využiť akékoľvek časti starého mýtneho systému,“ dodala Michalová.

Minister predĺženie nepodpíše

Pre české Ředitelství silnic a dálnic to znamená, že musí na vlastné náklady ekologicky zlikvidovať starý mýtny systém, ktorý je v jeho vlastníctve, jeho využitie však bude nulové.

Ministerstvo dopravy zareagovalo, že súčasný minister Árpád Érsek (Most-Híd) dlhodobo hovorí, že zmluva so SkyToll-om je pre štát nevýhodná, a preto v žiadnom prípade jej predĺženie nepodpíše. „Ministerstvo už rok pracuje na príprave novej súťaže na nového dodávateľa mýtneho systému, ktorá bude výhodnejšia pre štát a nie súkromnú spoločnosť. Súťaž bude vypísaná v máji,“ uviedol rezort dopravy.

Štát tento mýtny systém podľa ministerstva odkúpiť nemusí, ani to neplánuje, pretože ide o pätnásť rokov starú technológiu. „Diskusia o cene starého mýtneho systému je preto bezpredmetná. Navyše treba pripraviť mýtny systém tak, aby bol kompatibilný s novými plánovanými pravidlami EÚ o mýtnom systéme, teda s jednotným mýtnym systémom na európskom trhu,“ dodal rezort dopravy.

Nekorektný politický boj podľa Vážneho

SkyToll informoval, že zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta z 13. januára 2009 nie je a nikdy nebola utajená, rovnako neboli utajené ani jej následné dodatky na základe žiadosti NDS.

SkyToll ešte v marci 2009 súhlasil so zverejnením zmluvy s výnimkou obsahu jej prílohy označenej ako ponuka, ktorá obsahuje cenovú ponuku a technické riešenie, tvoriace obchodné tajomstvo a dôverné informácie.

Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorý bol ministrom dopravy v prvej vláde Roberta Fica v čase podpisu mýtnej zmluvy, zareagoval, že táto téma sa stala predmetom nekorektného politického boja.

„Trvám na všetkých argumentoch, ktoré som uviedol. Verím, že polícia a príslušné orgány celú kauzu vyšetria nestranne, odborne a dúfam, že v termíne do parlamentných volieb,“ dodal Vážny. Vo štvrtok podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru na neznámeho páchateľa v súvislosti so správou NKÚ o kontrole mýtneho systému.