Matovičovo ministerstvo sa nevzdáva, a napriek odmietnutiu opäť žiada NDS, aby previedla mýto na štát

Ministerstvo financií SR verejne vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., (NDS), aby do 30. septembra začala fázu prevodu komplexného mýtneho systému na štát, dohodnutú v pôvodných súťažných podkladoch a zmluve. Podľa právneho názoru ministerstva tento krok štát k ničomu nezaväzuje, ani neohrozí prípadný prevod mýtneho systému na súkromnú spoločnosť.

„Ak NDS nezačne zmluvnú fázu prevodu do konca septembra, túto možnosť štát definitívne stratí,“ opätovne upozornil rezort financií. Reagoval tak na medializované vyjadrenia NDS, že nevyužije možnosť získať mýtny systém do svojho vlastníctva.

Ministerstvu stále chýbajú analýzy

Spoločnosť SkyToll, a. s., prevádzkovateľ mýtneho systému, by podľa ministerstva financií počas zmluvnej fázy prevodu bola povinná sprístupniť účtovníctvo a všetky potrebné dáta, na základe ktorých sa štát dokáže zodpovedne rozhodnúť, ktorá alternatíva je najvýhodnejšia.

„Ministerstvo financií SR je znepokojené skutočnosťou, že mu doteraz nebola poskytnutá žiadna ekonomická analýza zo strany NDS, prečo je prevod komplexného mýtneho systému na štát údajne nevýhodný,“ uviedol rezort financií.

Doteraz nedisponuje ani žiadnou právnou analýzou ministerstva dopravy, prečo by malo byť začatie fázy prevodu pre štát údajne záväzné. Finančný dopad prípadného prevodu mýta na štát podľa ministerstva NDS nedokáže zodpovedne vysvetliť a kvantifikovať bez toho, aby začala zmluvnú fázu prevodu a boli jej sprístupnené potrebné dáta.

Štát by podľa NDS utrpel miliónové škody

Ministerstva financií na túto problematiku upozornilo už pred týždňom spolu so svojím Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP). NDS zareagovala, že opakovane a niekoľkokrát oficiálne upozornila rezort financií, vrátane ÚHP, že pristúpením k spomínanému riešeniu by krajina utrpela vážne ekonomické straty siahajúce k stovkám miliónov eur.

„Je nám veľmi ľúto, že rezort financií komunikuje tak závažnú a vysoko odbornú problematiku bez účasti Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svojou nesprávnou interpretáciou spôsobuje rezort financií zavádzanie médií, odbornej aj laickej verejnosti,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Štát by podľa rezortu financií za mýtny systém nemal platiť druhýkrát a mal by preskúmať možnosti prevodu existujúceho mýtneho systému do svojho vlastníctva. Ministerstvo financií o tom informovalo už pred týždňom s tým, že to považuje za kľúčové, pretože za ostatných trinásť rokov štát za mýtny systém už raz zaplatil v zmluve so spoločnosťou SkyToll spolu takmer 860 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty.