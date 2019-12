Meškať bude nielen prvá, ale aj druhá etapa rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály

Spustenie druhej etapy električkovej radiály v bratislavských mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka do prevádzky, čo by malo byť pôvodne 20. decembra 2020, je ohrozené, rovnako ako meškajúce dokončenie prvej etapy rekonštrukcie. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo v stredu na tlačovej konferencii.

„Jediným skutočným dôvodom je konanie konkrétneho človeka, zástupcu vlastníkov pozemkov pod meniarňou Dolné Krčace, podnikateľa Branislava Božeka, ktorý sa situáciu pred dokončením rekonštrukcie električky rozhodol využiť vo svoj prospech a na neadekvátne obohatenie,“ zdôraznil primátor Vallo.

Situáciu chce využiť

„V rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkom dopravného podniku na pozemok s meniarňou,“ vysvetlil Vallo s tým, že podnikateľ k tomuto konaniu pristúpil úmyselne, pretože vie, že bez prístupu pracovníkov k meniarni nie je možné spustiť električkovú radiálu do prevádzky v plnohodnotnom režime.

„Situáciou sa snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje, alebo žiada výmenu pozemkov,“ dodal Vallo. Dopravný podnik má však na neobmedzený prístup k meniarni právny nárok.

„Pri pokusoch vstúpiť na pozemok meniarne sú fyzicky ohrozovaní pracovníci dopravného podniku a musia čeliť nevyberaným vyhrážkam a urážkam. Zabezpečiť prístup, na ktorý máme celkom jednoznačný nárok, odmietla aj štátna polícia,“ zdôraznil Vallo.

Pokiaľ vlastníci pozemkov zastúpení Branislavom Božekom neumožnia prístup k pozemkom meniarne, „mesto si v záujme obyvateľov Bratislavy voči týmto vlastníkom uplatniť nárok na náhradu škody, hoci sa tomuto riešeniu snažilo vyhnúť,“ vysvetlil Vallo.

Spustenie je v ohrození

Medzitým pracovníci dopravného podniku napojili úsek trate po obratisko v Karlovej Vsi na iný zdroj napätia. V stredu a vo štvrtok teda mesto odovzdá všetku potrebnú dokumentáciu na povoľovací proces spustenia električky. „Pokiaľ nedôjde k ďalším komplikáciám, trať od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi bude pre električky spustená v priebehu budúceho týždňa. Toto provizórne riešenie prináša aj obmedzenia, napríklad jazdnú rýchlosť na predmetnom úseku, keďže plnohodnotná prevádzka električky je možná iba so zapojením meniarne Dolné Krčace,“ vysvetlil Vallo.

Časť trate do Dúbravky však nedokážu zabezpečiť z náhradného zdroja napätia ako v predošlom prípade, takže spustenie je naďalej v ohrození. „Ostávajú nám štyri možnosti. Získať neodkladné opatrenie od súdu, ktoré zakáže najatým osobám brániť vstupu našich pracovníkov do meniarne,“ vysvetlil Vallo s tým, že návrh už podali a čakajú na rozhodnutie súdu, ktorý má na vydanie rozhodnutia 30 dní.

„Druhá možnosť je zapísanie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Usilujeme sa o to, i keď ten zápis má len informačnú hodnotu a funkciu, pretože vecné bremeno nám vyplýva už priamo zo zákona o dráhach a nevyžaduje sa k nemu aj zápis do katastra,“ vysvetlil Vallo. Aj tento návrh už mesto podalo, zástupca majiteľov pozemkov Božek ich však s podaním takéhoto návrhu tesne predbehol.

„Táto obštrukcia je v rozpore so záujmom majiteľov pozemkov o primeranú náhradu,“ vysvetlil Vallo, keďže majitelia pozemkov by dostali náhradu, čomu sa mesto nebráni. „Treťou možnosťou je zabezpečiť napojenie trate od obratiska v Karloves Vsi do Dúbravky z inej meniarne, ktorú ale teraz nemáme k dispozícii,“ dodal Vallo s tým, že poslednou možnosťou je, že majitelia pozemkov zmenia svoj prístup.

Obyvatelia sú „rukojemníkmi“

„Obyvatelia Karlovej Vsi mohli už niekoľko dní jazdiť električkou po trati, ktorá je kompletne hotová, nebyť aktivity pána Božeka a ďalších osôb. Nie je to už otázka mesta, ktoré rekonštrukciu električkovej radiály zabezpečuje. V tomto prípade spustenie električky odďaľuje iba on a jemu spriaznené osoby,“ vysvetlil Vallo. Obyvatelia Karlovej Vsi a Dúbravky sú tak podľa jeho slov „rukojemníkmi“ podnikateľa Božeka.

„Mesto je pripravené vysporiadať legitímne nároky majiteľov pozemkov za primeranú náhradu, ale ich prípadná existencia nemôže súvisieť s právom pracovníkov Dopravného podniku Bratislava pristupovať k meniarni, čo vyplýva zo zákona,“ zdôrazňuje na záver Vallo.

„Domôcť sa spravodlivosti a verejného záujmu u nás stále nie je jednoduché, zvlášť, keď je aj zverejnená komunikácia človeka, ktorý bráni spusteniu električky a jeho kontakty s Mariánom K.,“ dodal na záver Vallo.

Mesto má nevysporiadaných tisícky metrov štvorcových pozemkov z minulých období. „Nemôžeme si dovoliť, aby na nich podobným spôsobom profitovali špekulanti ako pán Božek,“ dodal Vallo.

Pozemky sú vraj predané

Branislav Božek v reakcii pre agentúru SITA uviedol, že momentálne s problematikou nemá nič spoločné. „Ja som úspešne vyriešil prípad, k čomu, paradoxne, dopomohol Team Vallo na čele s pani Kratochvílovou (Tatiana Kratochvílová, viceprimátorka Bratislavy, pozn. SITA), ktorá mi sľúbila vysporiadanie vlastníkov a následne začala konať presne naopak,“ vysvetlil Božek.

Podľa jeho slov sú pozemky už predané a nového vlastníka nezastupuje. „Vallo je klamár, keď vraví, že problém vznikol teraz,“ vysvetlil Božek s tým, že na pozemky chodili 30 rokov nelegálne.

„Všetko to vyvrcholilo tým, že odrezali bránu a vnikli traktorom na pozemok. Začali kopať, pričom nemajú stavebné povolenie,“ dodal na záver Božek.