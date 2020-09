Mesto Prešov vyriešilo kritickú situáciu pri nemocnici, vodičov potešil nový kruhový objazd

V Poprade pribudol ďalší kruhový objazd. Spája ulice Banícku a Joliota Curie pri nemocnici. Mesto sa jeho výstavbou rozhodlo riešiť kritickú dopravnú situáciu, ktorá na križovatke nastávala najmä v ranných a popoludňajších hodinách.

Mesto odovzdalo stavenisko začiatkom júna a celé práce trvali 90 dní, bez potreby uzávierky a obchádzky. Celkové náklady predstavujú sumu takmer 430 tisíc eur, vrátane projektu a so všetkými prácami.

Frekventovaná križovatka robila vodičom problémy

„Tento kruhový objazd bude pre vodičov prospešný. Máme už odozvy, že ľudia, ktorí si to vyskúšali sú veľmi spokojní, takže mám radosť, že tie peniaze neboli zbytočne vynaložené. Finančne bol dosť náročný, jeden z najnáročnejších, pretože tu boli realizované aj veľké prekládky sietí. Bola to veľmi frekventovaná križovatka a uľaví sa aj sanitkám. Ľudia, ktorí neboli napríklad z Popradu, mali problém a nevedeli, kto má dať komu prednosť. Dnes je to jasné pre všetkých. Verím, že Popradčanom bude tento kruhový objazd slúžiť k lepšej mobilite,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

V pláne je aj ďalší kruhový objazd

Celá križovatka je dimenzovaná s dvomi autobusovými zálivmi pre MHD, s novými prístreškami a s osvetlenými priechodmi pre chodcov. Predtým autobusy stáli na ceste a vytvárali prekážku pre vodičov, ľudia prebiehali cez cestu mimo vyznačených priechodov pre chodcov.

Mesto má v pláne v budúcnosti vybudovať aj ďalší kruhový objazd. Projekt, podľa ktorého má vzniknúť kruhový objazd pri gymnáziu na Kukučínovej je momentálne zamietnutý zo strany VÚC a štátu.