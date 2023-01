Mestskú autobusovú dopravu v Malackách zabezpečuje nový dodávateľ, zmluvu podpísali na dva roky

Mestskú autobusovú dopravu (MAD) v Malackách od pondelka zabezpečuje spoločnosť Arriva. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. V rámci MAD premávajú v Malackách tri pôvodné linky A, B a C. Základné cestovné je 50 centov, deti do šiestich rokov, študenti a seniori cestujú zadarmo. Do 31. decembra minulého roka zabezpečovala MAD spoločnosť Slovak Lines.

Nový dodávateľ

Nakoľko sa zmluva so Slovak Lines koncom minulého roka skončila, mesto hľadalo nového dodávateľa na základe verejnej obchodnej súťaže.

„Víťaz však ponúkol neakceptovateľnú sumu, ktorá bola rádovo vyššia než finančné možnosti samosprávy,“ vysvetlilo mesto s tým, že na základe toho vstúpili do priameho zadania s dodávateľom služby za nových podmienok.

Mestská doprava v Malackách

Ako doplnil dopravca Arriva Mobility Solutions (AMS), mestskú dopravu v Malackách bude poskytovať najbližšie dva roky.

„Na základe zmluvy, ktorú podpísali viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič a generálny riaditeľ AMS Peter Sádovský spolu s finančným riaditeľom Martinom Mičietom, bude Arriva oddnes až do konca roku 2024 prevádzkovať všetky tri linky autobusovej dopravy v Malackách,“ poznamenal dopravca.

Cestujúci budú mať k dispozícii trojdverové nízkopodlažné autobusy SOR 9,5 s kapacitou 27 miest na sedenie a 48 miest na státie. Všetky vozidlá sú vybavené klimatizáciou a elektronickými informačnými tabuľami.