MHD v Bratislave premáva v upravenom režime, dočasne sa odstaví aj 113 automatov

Dopravný podnik Bratislava počas vianočných sviatkov upravil frekvenciu liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Ako informoval hovorca DPB Martin Chlebovec, od 23. decembra do 8. januára MHD v Bratislave premáva podľa cestovných poriadkov v režime pracovný deň – školské prázdniny.

Počas sviatočných dní linky premávajú v režime voľných dní. V sviatočnom období nebudú premávať školské linky a v termíne od 27. decembra do 5. januára 2023 ani posilové linky 7 a 196.

Nočné linky na Silvestra

Počas soboty 24. decembra MHD fungovala mimoriadne a denné linky postupne ukončili premávku po 17:00. Od 18.00 začali premávať nočné linky, a to do polnoci v intervale 30 minút a po polnoci podľa riadnych cestovných poriadkov. Linka 69 premávala len do 14:00.

V noci z 31. decembra na 1. januára začne premávka nočných liniek v 30 minútovom intervale od 1:30. „DPB je pripravený po skončení silvestrovských osláv, na pokyn dopravných dispečerov, vypraviť navyše záložné vozidlá,“ doplnil. Výprava školských liniek a režim pracovný deň – školský rok budú obnovené v pondelok 9. januára 2023.

Zoznam odstavených automatov

Dopravný počas Silvestra odstaví a mechanicky zabezpečí proti poškodeniu 113 predajných automatov na cestovné lístky. „Dôvodom je opakujúci sa vandalizmus počas silvestrovských osláv. Ide predovšetkým o zariadenia v exponovaných lokalitách,“ vysvetlil hovorca DPB.

Zoznam odstavených automatov nájdu cestujúci v najbližších dňoch na webe DPB. Automaty opätovne uvedú do prevádzky 1. januára 2023. Koncom roka končí svoju prevádzku predajňa cestovných lístkov v Novej radnici na Primaciálnom námestí.

Cestujúcim DPB odporúča využívať rýchle a ekologické formy predaja jednorazových cestovných lístkov, a to prostredníctvom služby „Kartuj“ priamo vo vozidle, cez mobilnú aplikáciu, SMS cestovný lístok alebo elektronický cestovný lístok v elektronickej peňaženke. „Prípadne je k dispozícii aj tradičná forma predaja u províznych predajcov,“ uzavrel Chlebovec.