Milanová sa spojila s aktivistami, odmieta výstavbu električkovej trate pred SND a nechala si vypracovať vlastný posudok

Ministerstvo kultúry SR si nechá vypracovať nezávislý posudok k prejazdom električiek pred Slovenským národným divadlom (SND) v Bratislave v zmysle prienikov hlučnosti a vibrácií.

Šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO) to uviedla v súvislosti s navrhovanou trasou električky, ktorá by mala prechádzať okolo novej budovy SND.

Zachovanie pešej zóny

Milanová s aktivistami predstavili alternatívnu trasu novej električky, ktorá by neohrozila fungovanie SND. Ministerka dlhodobo podporuje zachovanie pešej zóny.

Je tiež naklonená diskusii s aktivistami aj odborníkmi, ktorí prinášajú alternatívne návrhy električkovej trasy. Uvádza sa to v tlačovej správe ministerstva k predstaveniu alternatívnej trasy električky.

Rezort kultúry už v decembri 2020 zaslal negatívne stanovisko k Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa nachádza návrh zaradiť do územného plánu trasu električky po Pribinovej ulici aj tzv. kompromisnú trasu okolo SND.

Magistrát dosiaľ nepredložil ani štúdiu o uskutočniteľnosti trasovania električky pred budovou SND a neposúdil zvýšené náklady tohto trasovania električky.

Pritom podľa vedenia mesta vypracovanej štúdie by iné trasy električky, ktorá by neviedla okolo budovy SND, mohli byť lacnejšie, alebo aspoň spoločensky návratnejšie.

Alternatívne trasy

Aktivisti predstavili alternatívnu trasu, navrhnutú tímom odborníkov, po uliciach Olejkárska – Landererova. Ako uviedli v tlačovej správe, trasa má dva varianty – podzemný a povrchový, pričom preferovaný je podzemný variant.

Táto alternatíva bola v roku 2021 predložená ako pripomienka k prerokovávaným zmenám a doplnkom Územného plánu 07. Magistrát ju však odmietol s tým, že podzemný variant je nerealizovateľný.

Mesto sa odvoláva na posudky z roku 2019, avšak nový variant vznikol až v roku 2020. Doteraz mesto neiniciovalo žiadnu odbornú diskusiu k riešeniu trasovania.

Alternatívny variant by mal priniesť riešenie, ktoré by nenarušilo pešiu zónu, nevplývalo by negatívne na SND a nevytvorilo by trvalú dopravnú bariéru.

Varianty sú drahé a neefektívne

Mesto na svojej stránke obhajuje trasu tým, že si nemôže dovoliť zúžiť rozhodovanie len na jeden verejný priestor, teda SND, pretože celkový projekt je oveľa komplexnejší a zohľadňuje mnoho faktorov.

Iný variant než električka po Pribinovej by podľa nich zhoršil verejný priestor aj dopravu a predĺžil výstavbu. Meškanie projektu električky by podľa nich prinieslo spoločenské aj ekonomické škody.

Magistrát si nechal otestovať sedem možných trás a ako najlepší variant z testovania vyšla trasa po Pribinovej ulici, ktorá by prechádzala na Košickú a Miletičovu ulicu a pri Miletičovej tržnici by sa napájala na Ružinovskú radiálu.

Táto trasa by mala mať viacero benefitov, medzi inými aj najrýchlejšiu realizovateľnosť, najkratší jazdný čas, ale aj najnižšie náklady na výstavbu a prevádzku.

Medzinárodná komisia projekt odobrila

Trasa električky, ktorú predložili aktivisti na tlačovej besede s ministerkou Milanovou, bola podľa vyjadrenia magistrátu pre agentúru SITA súčasťou posudzovaných riešení.

Dôvody, prečo je trasa po Landererovej nerealizovateľná a prečo je trasa po Pribinovej najvhodnejšia, a ako jediná uskutočniteľná, boli prezentované aj SND, aj rezortu kultúry.

Mesto tiež od samého začiatku trvalo na tom, že projekt bude realizovaný len v prípade, že neohrozí divadlo a jeho prevádzku.

Už v januári 2021 medzinárodná expertná skupina skonštatovala, že za prijatia vhodných opatrení bude výstavba a prevádzka električkovej trate možná.

Námietky prišli po rokoch

Do konca júla by mali byť dostupné výsledky meraní hluku a vibrácií, ktoré nechalo vypracovať mesto a SND. Výsledky týchto meraní by mali poskytnúť podklady pre vypracovanie technických riešení, ktoré by mali umožniť prevádzku električky bez výraznejších vplyvov na budovu SND.

Technické riešenie s odporúčaniami by malo byť dostupné do konca novembra. Magistrát hlavného mesta tiež vo svojom stanovisku dodal, že priniesť návrh trasy po takmer troch rokoch, odkedy bola daná trasa vyhodnotená ako nerealizovateľná, považuje za nekonštruktívne.

Mesto má stanovenú trasu a v súčasnosti sa už zaoberá konkrétnymi technickými riešeniami, ktoré by divadlo nemali ohroziť, naopak, malo by z nich mať úžitok.