Minister Doležal diskutoval o križovatke D4/D1, riešil aj situáciu na vstupoch do Bratislavy

Návrhy urýchlenia výstavby križovatky D4/D1 a riešenia dopravnej situácie na vstupoch do Bratislavy boli témy pracovného stretnutia ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala so zástupcami mesta Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), polície a starostami okolitých obcí.

Komplikácie po otvorení nových častí obchvatu

V tlačovej správe o tom informoval hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf. „Pri tejto príležitosti som položil veľmi zásadnú otázku, či si mesto, alebo mestské časti dostatočne spravili domácu úlohu. Či boli pripravení na to, že obchvat, o ktorom dlho vieme, a staval sa šesť rokov, je zrazu hotový,“ naznačil o priebehu stretnutia minister.

Otvorenie nových častí obchvatu dnes ráno skomplikovalo situáciu v bratislavských Jarovciach. Starosta Jozef Uhler navrhol úpravu križovatky, ktorou Jarovčania prechádzajú pri ceste do Bratislavy. „Máme odrezaný pripájač na diaľnicu, a tým pádom máme jedinú príjazdovú cestu do mesta. Budeme pravdepodobne hľadať riešenia, ktoré budú kombináciou viacerých opatrení, jedno univerzálne neexistuje,“ zhrnul Uhler.

Situácia je katastrofálna

Problémy hlásili minulý týždeň aj z Ivanky pri Dunaji. Dnes predniesli viacero riešení. „Ponúkli sme možnosť, či by bolo možné Starú seneckú cestu pri Metre dočasne rozšíriť na trojpruh, s tým, že smerom do Bratislavy by boli dva pruhy. Myslím si, že sa budú hľadať nejaké pragmatické riešenia, neexistuje totiž dobré riešenie,“ poznamenal starosta obce Vladimír Letenay.

Viacero nápadov prezentovali aj zástupcovia BSK či polície. Zúčastnení sa dohodli, že ich zanalyzujú a čoskoro sa stretnú opäť. „Pán minister spravil dobre, že pozval všetkých, ktorých sa to týka. Myslím si, že to pomôže veci a bude dobré, ak sa budeme stretávať na pravidelnej báze,“ zhodnotila stretnutie vicežupanka Alžbeta Ožvoldová. S ďalšími krokmi chcú zainteresovaní počkať dovtedy, kým sa otvorí celý obchvat a dopravná situácia sa stabilizuje. „Treba ale povedať, že pribudlo 60 kilometrov nových ciest. To však neznamená, že pribudlo 60-tisíc áut. Dopravná situácia v Bratislave je a aj bude katastrofálna, obchvat jej ale môže len pomôcť. Je naivné si myslieť, že zatváraním jednotlivých vetiev alebo výjazdov by sa situácia zlepšila,“ uzavrel minister dopravy.