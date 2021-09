Minister Doležal nevešia hlavu a stále vidí možnosti na zrýchlenie obstarávania a výstavby križovatky diaľnic D1 a D4

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vidí možnosti na zrýchlenie verejného obstarávania a samotnej výstavby prepojenia diaľnic D1 a D4 v rámci rozšírenia úseku D1 Bratislava – Triblavina.

Ako povedal v pondelok po mimoriadnom zasadnutí parlamentného hospodárskeho výboru, robia všetko pre to, aby urýchlili už vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, vyčlenili ľudí na ministerstve aj v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), aby dokázali odpovedať na prípadné otázky záujemcov, resp. uchádzačov.

Keďže hospodársky výbor nebol uznášaniachopný, neprijal žiadne uznesenie k téme.

Jedinou témou zostali obchádzky

„Jediná téma, o ktorej ešte môžeme diskutovať, sú obchádzkové trasy, či budú mať dva plus dva, alebo tri plus tri pruhy. Najskôr chcem o tom hovoriť s ministrom vnútra, resp. s policajtmi, ktorí majú požiadavky na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,“ povedal pre médiá Doležal.

Plánovanú lehotu výstavby zhruba tri a pol roka (1 300 dní), môžu podľa ministra skrátiť aj dve z hodnotiacich kritérií – lehota výstavby má váhu 25 % a obmedzenie dopravy 10 %.

„Ten, kto postaví stavbu rýchlejšie a možno aj za viac peňazí, bude možno vyhodnotený ako úspešný uchádzač,“ uviedol Doležal.

Cena má pri vyhodnotení ponúk váhu 49 % a kvalita tímu odborníkov 16 %. Predpokladaná cena za rozšírenie D1 pri Bratislave, vrátane prepojenia D1 a D4, je vyše 127 mil. eur bez DPH.

Križovatka bude odovzdávaná postupne

O reálnej lehote výstavby je podľa ministra predčasné hovoriť do otvárania ponúk, plánovaného na 3. novembra, a následného vyhodnotenia súťaže.

„Dovtedy je predčasné čokoľvek hovoriť. Aj samotná križovatka bude odovzdávaná postupne, niektoré vetvy skôr, niektoré neskôr,“ podotkol Doležal.

Odmieta návrhy na dočasné riešenia, aby boli D1 a D4 prepojené skôr a potom sa zdvíhala samotná D1-ka nad D4-kou. „Technicky to nie je možné,“ tvrdí.

Na otázku, prečo tender na rozšírenie D1 a prepojenie D1 a D4 nevyhlásila NDS už pred rokom, ale až teraz, minister odpovedal, že sa pripravovali na sprejazdnenie úseky D4 a zdvihnutie D1. „Nemohli sme ani spustiť obstarávanie skôr.“

Priamym zadaním by porušili zákon

Priame zadanie tejto stavby zhotoviteľovi úsekov D4 a R7 v rámci PPP projektu by podľa neho bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Práce na D1-ke neboli súčasťou súťaže na koncesiu pre D4 a R7.„Nemôžeme mu teraz len tak pridať D1-ku,“ upozornil Doležal s tým, že nie je možné niečo dodatkom následne pridať do súťaže.

Aj keby bol podľa neho takto zmenený zákon o verejnom obstarávaní, nebolo by to v súlade s európskou legislatívou.

„Neviem si predstaviť, že by prešiel zákon o verejnom obstarávaní, kde by sme vedeli v mimoriadnych situáciách zadávať zákazky priamo. Potom by sme aj Višňové dali priamo,“ uviedol.

Zákon o verejnom obstarávaní aj európske smernice poznajú mimoriadny alebo núdzový stav, ale iba ako nepredvídateľný, čiže pri povodniach, zosuvoch pôdy, spadnutom moste.