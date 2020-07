Minister Doležal súhlasí s preložkou cesty v Trenčíne, malo by sa uvoľniť centrum mesta

Minister dopravy Andrej Doležal súhlasí s preložkou cesty I/61 v Trenčíne smerom k železničnej trati, čo by malo pomôcť odbremeniť centrum mesta od automobilovej dopravy. Vyhlásil to po stretnutí s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom.

Extrémne vysoké zaťaženie cesty

Doležal tiež na brífingu oznámil, že 3. júla sa začne verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie cestného mosta cez Váh v Trenčíne. Dopravné zaťaženie cesty I/61 na Hasičskej ulici je v súčasnosti extrémne vysoké, denne tadiaľ prejde viac ako 35-tisíc vozidiel. Náklady na preložku sú predbežne odhadnuté na 70 miliónov eur.

Preložka cesty I/61 je pre trenčiansku samosprávu prioritou v záujme upokojenia dopravy v meste. „Na základe dát a po porade s mojím tímom som sa rozhodol vyhovieť požiadavke mesta a umožním preložku cesty I/61 smerom k železničnej trati. Nerozhodujem sa od stola, ale na základe diskusie s mestom a hlavne na základe jednoznačných dát, ktoré priniesol pripravovaný Plán udržateľnej mobility,“ uviedol Doležal.

Pokračovanie juhovýchodného obchvatu

Preložka cesty I/61 bližšie k železničnej trati umožní trenčianskej radnici celkovo zrýchliť a spružniť verejnú hromadnú dopravu v meste, vrátane integrovanej zastávky mestskej a prímestskej autobusovej dopravy priamo v centre mesta. „Verejne deklarujem, že budeme hľadať všetky dostupné finančné zdroje, predovšetkým z budúceho programovacieho obdobia v operačnom programe Slovensko,“ naznačil možnosti financovania Doležal.

Minister dopravy sa zhodli s primátorom Rybníčkom aj v názore na pokračovanie juhovýchodného obchvatu Trenčína. „V tejto chvíli nám dáta z analytickej časti Plánu udržateľnej mobility jednoznačne hovoria, že ak by sa uprednostnila stavba juhovýchodného obchvatu pred inými riešeniami, pomohlo by to mestu na nanajvýš tri roky. Z pohľadu ekonomického i na základe získaných dát je preložka cesty efektívnejšia,“ podotkol Rybníček.