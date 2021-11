Minister Doležal vidí budúcnosť v koľajovej doprave, Vallo vyzdvihol prestupné terminály

Budúcnosť dopravy by mala byť založená na koľajovej doprave nielen v Bratislave a podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) na nej treba stavať. Tvrdí, že cesty síce potrebujeme, ale z dlhodobého horizontu jednoznačnou odpoveďou na jediný udržateľný druh dopravy sú koľaje, teda električky a rýchle vlaky s intermodálnym prepojením na cestu.

„Preto je extrémne dôležité, aby Bratislava pokračovala vo výstavbe koľajovej infraštruktúry, napríklad, aj električka v Petržalke alebo električka popred národné divadlo,“ povedal Doležal po konferencii o budúcnosti dopravy v Bratislave, ktorú tento týždeň zorganizovalo hlavné mesto.

Do Bratislavy ide významne viac investícií

Pri plánovaní investícií podľa ministra dopravy nie je zohľadnené špeciálne postavenie Bratislavy, no na mestskú hromadnú dopravu v nej už išlo a ide množstvo prostriedkov z eurofondov. Veľkou investíciou je aj projekt verejno-súkromného partnerstva v prípade obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 a súvisiacej rýchlostnej cesty R7. „Čiže do Bratislavy ide významne viac investícií, a to nehovorím ako Bratislavčan, ale ako fakt. Aj bez toho, aby sme Bratislavu priorizovali, do Bratislavy ide relatívne dosť investičných prostriedkov,“ uviedol Doležal.

Hlavné mesto podľa primátora Matúša Valla po výstavbe novej trasy električkovej trate v Petržalke, plánovanej do konca roka 2023, plánuje neskôr predĺžiť aj električkové trate v Ružinove a Dúbravke. A to tak, aby ich konečné zastávky boli čo najbližšie k pripravovaným terminálom integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v týchto častiach Bratislavy. „TIOP má zmysel vtedy, keď je zintegrovaných viacero dopravných prostriedkov verejnej mestskej dopravy,“ povedal Vallo s tým, že obidva projekty sú v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Pravdepodobne to stihneme niekedy po tom, ako tam TIOP reálne bude, ale myslím si, že je dobré, že tam budú spolu v jednom momente,“ podotkol primátor.

Prestupné terminály sú populárne

V súvislosti s nedávnou rekonštrukciou dúbravsko-karloveskej radiály v metropole už vznikli dva menšie prestupné terminály integrovanej prepravy v Karlovej Vsi a Dúbravke. „Máme to vyskúšané, je to populárna vec,“ poznamenal Vallo, pričom pripravujú aj tretí prestupný terminál na Račianskom mýte. „Vidíme, že vo svete to funguje a myslím, že takisto bude fungovať v našom meste. Keď to bude ešte rozšírené o regionálnu dopravu, bude to len lepšie,“ dodal Vallo.

Terminál v Ružinove podľa ministra dopravy vznikne pravdepodobne skôr ako bude predĺžená električková trať. „Máme už náskok v tom, že prebieha príprava projektovej dokumentácie. Predpokladám, že realizácia bude z budúceho programového obdobia. Teraz z tohto programu riešime projektovú dokumentáciu,“ priblížil Doležal. Podľa neho nebude problém, ak by bol terminál skôr, ako bude dotiahnutá električka. Privítal by, keby terminál Bory zahŕňal aj zastávku električky z Dúbravky.