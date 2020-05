Minister Naď chce na Sliači ponechať aj civilné lety, dohodnuté to však ešte nie je

Letisko na Sliači by sa mohlo využívať aj pre civilnú leteckú prepravu. Dohodnuté to však nie je, pretože ide o komplexnú záležitosť. Uviedol to po rokovaní vlády minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).

Potvrdiť mohol iba to, že letisko prejde komplexnou rekonštrukciou, ktorá je nevyhnutná na to, aby tam mohli byť stíhačky F-16. Tie by mali prísť v roku 2023. Naď by chcel, aby transparentná súťaž vybrala, kto bude rekonštruovať letisko.

Projekt a suma „vycucané z prsta“

Naď podotkol, že letisko prejde rekonštrukciou, ktorá nebola pripravená. Dodal, že vláda síce vyčlenila 55 miliónov eur, no nebol na to zrealizovaný ani projekt a suma bola podľa neho „vycucaná z prsta“.

Poukázal, že vláda schválila, že pri rekonštrukcii sa malo z dôvodu časovej tiesne postupovať mimo zákona o verejnom obstarávaní. Podľa neho to znamená, že bolo zjavne určené, kto by to mal urobiť.

Minister obrany tak chce v tomto smere urobiť transparentnú súťaž. Taktiež chce, aby to robila renomovaná organizácia, ktorá má na to potrebné know-how.

F-16 by mali prísť v roku 2023

Šéf rezortu obrany podotkol, že až na konci procesu budú vedieť povedať, či sa bude alebo nebude dať lietať aj civilnými strojmi.

„Urobím všetko preto, aby sa tam lietalo civilnými strojmi, napriek tomu, že môj predchodca to tak nechystal. Malo to byť vyslovene vojenské letisko bez civilného letectva. Nemyslím si, že je to správne. Región Banskej Bystrice, Zvolena a vôbec stredného Slovenska si zaslúži aj letisko, z ktorého sa budú lietať aj chartre,“ povedal.

Uviedol, že je to komplikovaný proces, ktorý nebude vyriešený za deň mesiac či rok. Stíhačky F-16 by mali prísť v roku 2023.