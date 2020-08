Ministerstvo dopravy chce zvýšiť bezpečnosť na cestách, pripravuje sériu podujatí

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) plánuje zorganizovať sériu osvetovo-vzdelávacích podujatí o bezpečnosti cestnej premávky (BECEP). Ich cieľom je prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomie spoločnosti o BECEP.

Rezort dopravy predpokladá vynaložiť na uskutočnenie 60 podujatí tohto zamerania po celom Slovensku 169-tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podujatia zabezpečí Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Ministerstvo dopravy informovalo o výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vlani v decembri vo Vestníku verejného obstarávania, predpokladaná cena za tieto služby plánované pôvodne na tri roky bola 169-tis. eur bez DPH. Rezort dopravy uzavrel s uvedenou inštitúciou zmluvu o poskytnutí služieb o zabezpečení a organizácii podujatí BECEP v akcii na dobu určitú, a to do 31. decembra 2022, alebo do vyčerpania zmluvnej maximálnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.