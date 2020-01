Ministerstvo dopravy je pripravené rokovať so zástupcami štrajkujúcich autodopravcov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) je pripravené rokovať so zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). Upozorňuje však, že v žiadnom prípade nebude súhlasiť s jednou z jej dvoch hlavných požiadaviek, týkajúcej sa pozastavenia výberu mýta.

Hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká pre agentúru SITA v sobotu uviedla, že v prípade zrušenia výberu mýta by zahraniční cestní dopravcovia mohli bezplatne využívať spoplatnené diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy.

Mýtny systém by padol

Jednostranné vypovedanie zmluvy o prevádzke mýtneho systému so spoločnosťou SkyToll, a. s., zas podľa nej nie je možné, pretože dôsledkom toho by bola súdna žaloba proti štátu.

„Ministerstvo dopravy je ochotné ďalej rokovať, v pondelok by sme si mali dohodnúť termín stretnutia,“ poznamenala Ducká. Je možné, že rokovanie by sa mohlo uskutočniť už v pondelok 13. januára. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) už skôr vyhlásil, že pozastavenie výberu mýta nepripadá do úvahy, pretože mýtny systém by padol.

UNAS od utorka 7. januára pokračuje v celoštátnej protestnej akcii proti podmienkam podnikania v cestnej doprave. Neuspel totiž s ani jednou zo svojich dvoch požiadaviek, a to zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavenie výberu mýta do vyriešenia záverov správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke elektronického mýtneho systému.

Podporili kolegov

S požiadavkou na zníženie tejto dane o polovicu najnovšie súhlasilo Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Na sobotnom stretnutí v Banskej Bystrici zároveň podporilo štrajk kolegov z UNAS a vyhlásilo štrajkovú pohotovosť.

Ministerstvo financií SR predtým označilo požiadavku UNAS na zníženie dane z motorových vozidiel o polovicu za nereálnu aj preto, že by to znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu o 35 miliónov až 40 miliónov eur a tohtoročný štátny rozpočet je už uzavretý.

Na základe rokovania s ČESMAD Slovakia tento týždeň však minister financií Ladislav Kamenický ponúkol zníženie tejto dane pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %, čo by stálo zhruba 9 až 10 miliónov eur.

Tieto návrhy spolu so zrušením zdaňovania vreckového vodičov pri pracovných cestách je však podľa neho ešte podmienené dohodou v koalícii a súhlasom Národnej rady SR na schôdzi zvolanej na 21. januára.