Ministerstvo dopravy už pripravuje zmeny v mýte, s autodopravcami pravidelne rokuje

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) už začalo pripravovať podklady na zmenu nariadenia vlády o parametroch mýtneho systému. Ide o úpravu poskytovania zliav zo sadzieb mýta na základe požiadaviek autodopravcov po rokovaní s viacerými členmi vlády začiatkom tohto týždňa. „Rokovania s autodopravcami prebiehajú, najbližšie rokovanie o jednotlivých alternatívach návrhov zmien mýtneho systému sa uskutoční v pondelok. Verejnosť a autodopravcov budeme informovať po tom, ako sa dorokuje rozsah zmien,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Rezort dopravy ďalej informoval, že jeho zástupcovia sa stretávajú s autodopravcami pravidelne a rokujú o najvhodnejšom spôsobe realizácie toho, čo bolo dohodnuté aj na pondelkovom stretnutí po ukončení sedemdňového štrajku autodopravcov. „Posledné rokovanie s autodopravcami sa uskutočnilo v utorok tento týždeň, ďalšie plánované stretnutie je potvrdené na pondelok,“ poznamenal rezort dopravy.

Zavedenie zliav od prvého kilometra

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí viacerých členov vlády s autodopravcami v pondelok informoval, že vláda má v najbližších dňoch v spolupráci s autodopravcami pripraviť úpravu systému poskytovania zliav na mýto tak, aby boli zvýhodnení domáci autodopravcovia a aby zľavy nezvýhodňovali zahraničných dopravcov. „Je spôsob, ako dodatočne po prejazdených kilometroch priznávať zľavy v príslušných percentách všetkým, ktorí v danom roku dosiahnu počet prejazdených kilometrov,“ povedal Pellegrini. Toto nariadenie by podľa neho vláda mohla prijať do dvoch týždňov.

Zavedenie výrazných zliav zo sadzieb mýta od prvého prejdeného kilometra spätne žiadalo (okrem ďalších dvoch požiadaviek) Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia. V súčasnosti majú autodopravcovia nárok na zľavy z mýta po najazdení desaťtisíc kilometrov. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý bol začiatkom týždňa tiež na rokovaní s autodopravcami, po predošlom stretnutí niektorých členov vlády povedal: „Sme pripravení upraviť, čo žiadal ČESMAD, zľavu na mýtny systém od prvého kilometra. Bude to mať pozitívny dopad hlavne na zahraničných autodopravcov, ktorí budú takisto dostávať túto zľavu, ako už na terajšiu zľavu, ktorú dostávajú naši dopravcovia,“ uviedol Érsek.

Minister dopravy zároveň ponúkol autodopravcom účasť v pracovnej skupine, ktorá pripravuje podmienky nového tendra na komplexné spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest, vrátane výberu mýta a úhrad za diaľničné známky. „Už sa robí na tendri, čo sa týka nového dodávateľa mýta, ktorý skončí v roku 2022. Dopravcovia budú pozvaní k tomu, aby sme zapracovali do tendra ich námety, ktoré je možné zapracovať,“ dodal Érsek.

Pozastavenie mýta je nereálne

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá organizovala štrajk, žiadala pozastavenie výberu mýta, kým nebude známy nový prevádzkovateľ mýtneho systému. Táto požiadavka sa ukázala ako absolútne nereálna, neakceptovateľná a členovia vlády o nej s autodopravcami ani nerokovali. Okrem toho chcela zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 %. Pokles sadzieb tejto dane dlhodobo žiada aj ČESMAD Slovakia.

Minister financií Ladislav Kamenický na stretnutí s autodopravcami vo štvrtok ponúkol dva varianty zľavy z uvedenej dane s dopadom na príjmy štátneho rozpočtu 20,4 milióna eur, resp. 29,9 milióna eur. „Aj autá najstaršieho dáta budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu. Pri najnovších vozidlách, kde doteraz bola možná maximálna zľava vo výške 25 %, sme sa dostali až na úroveň bonusu vo výške 50 %,“ priblížil minister financií. ČESMAD to označil za prijateľné, UNAS to neprijal s tým, že to nerieši podstatu problému.

„Zatiaľ sme nenašli riešenie pri požiadavke zrušenia zdaňovania vreckového pri pracovných cestách. Naša požiadavka bola kompenzovať v súčasnosti legislatívne nerealizovateľné zrušenie zdaňovania vreckového formou zmeny sadzieb cestovných náhrad pre Českú republiku a Slovensko,“ povedal prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič. Ministri financií a práce majú predložiť návrh konkrétneho riešenia tejto problematiky.