Ministerstvo sa pripravuje na zavedenie inteligentnej mobility, predložilo návrhy na zmenu zákonov

Reguláciu najmä podmienok skúšobnej prevádzky automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel zavedie návrh na zmenu niektorých zákonov v súvislosti s ich rozvojom. Upravuje tiež ďalšie podmienky zavedenia týchto vozidiel do skúšobnej prevádzky na pozemných komunikáciách.

Podmienky na prevádzku doručovacieho vozidla

Cieľom je pripraviť zákonnú úpravu na neustále napredujúci technický a technologický pokrok v oblasti mobility využívajúcej automatizované a inteligentné systémy, a tak podporiť zavádzanie inteligentnej mobility na Slovensku. Novelu ministerstvo dopravy a výstavby predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie, po schválení by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2022.

Návrh rieši aj kompetencie rezortu dopravy ako národného koordinátora pre inteligentnú mobilitu a orgánu typového schvaľovania pri vydávaní povolenia na skúšobnú prevádzku. Zároveň určuje podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, vrátane návrhu na povolenie jeho prevádzky, ako aj proces schvaľovania typovým schvaľovacím orgánom a jeho rozhodnutie, či odvolacie konanie a povinnosti držiteľa povolenia na prevádzku takéhoto vozidla.

Maximálna rýchlosť 45 kilometrov za hodinu

Súčasná úprava podľa ministerstva dostatočne nereflektuje na všetky aspekty inteligentnej mobility. Predložený návrh to má napraviť a nastaviť jednoznačný podklad na zavedenie inteligentnej mobility na Slovensku, pričom prihliada aj na skúseností iných krajín Európskej únie v tejto oblasti. Zmenia sa zákony o priestupkoch, správnych poplatkoch, cestnej premávke, prevádzke vozidiel v cestnej premávke a kompetenčný zákon. Navyše dlhodobo trvajú odborné diskusie a legislatívne aktivity na úrovni Európskej únie o implementácii základných aspektov inteligentnej mobility, a to pri absencii konkretizácie v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni.

Automatizované doručovacie vozidlo by mohla viesť len osoba staršia ako 18 rokov. Po vozovke bude môcť jazdiť rýchlosťou najviac 45 kilometrov za hodinu, na komunikáciách pre cyklistov do 20 kilometrov, na chodníkoch a iných miestach pre chodcov rýchlosťou najviac 6 kilometrov. Takéto vozidlo by mohlo prepravovať náklad, ale nie osoby a zvieratá. Malo by byť navrhnuté tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, kedy sa jeho zásah predpokladá alebo vyžaduje, či bez dohľadu vodiča. Automatizovaný jazdný systém by mal trvalo využívať hardvér a softvér pre kontrolu nad vozidlom.