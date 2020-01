Ministerstvo sa s ČESMAD dohodlo na zľavách z mýta, podľa Érseka išlo o veľmi dobrý kompromis

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) sa so Združením cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, zastupujúcim väčšinu domácich autodopravcov, dohodlo na zľavách z mýta. Združenie prijalo návrh rezortu, podľa ktorého budú môcť cestní dopravcovia využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra.

Celkový ročný objem zliav sa zdvojnásobí a bude predstavovať sumu približne 8,5 milióna eur. Zľavy sa začnú uplatňovať od 1. júla tohto roka, keď nadobudne účinnosť príslušné nariadenie, ktoré v stredu schválila vláda.

Viacnásobné rokovania

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) rokoval o aktuálnych otázkach týkajúcich sa autodopravcov s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) a prvým viceprezidentom ČESMAD Slovakia Pavlom Piešťanským.

„Túto zmenu voči autodopravcom, ktorí jazdia po slovenských cestách spoplatnených mýtom, považujeme za veľmi dobrý kompromis. K tejto dohode sme dospeli po viacnásobných náročných rokovaniach s dopravcami,“ povedal Érsek.

Požiadavky Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá od utorka opäť blokuje hraničné priechody a podľa ministra dopravy komplikuje život vodičom, nemohol rezort dopravy splniť.

„Stále platí, že nimi navrhované zľavy sú nad rámec našich možností a sú v rozpore s európskou legislatívou. Smernica o poplatkoch za používanie vymedzených cestných úsekov nákladnými vozidlami nám určuje, že maximálne zľavy môžu byť vo výške 13 %,“ upozornil Érsek. Únia autodopravcov žiadala výrazné zvýšenie zliav z mýta v závislosti od najazdených kilometrov zo súčasných 3 % až 11 % na 18 % až 27 %.

Zľavy už od prvého kilometra

Zmena vládneho nariadenia zároveň určuje, že do výpočtu percentuálnych zliav za najazdené kilometre sa započítavajú aj kilometre najazdené vozidlom od 1. januára do 30. júna 2020. Pozitívom pre autodopravcov podľa ministerstva dopravy je, že zľavy z mýtnych sadzieb sa budú započítavať od prvého odjazdeného kilometra v kalendárnom roku.

Ministerstvo financií SR sa dohodlo s ČESMAD Slovakia na zvýšení zliav zo sadzieb dane z motorových vozidiel vo výške 30 miliónov eur. Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický informoval, že zhodu dosiahli až pri tretej ponuke, najprv rokovali o zľavách vo výške zhruba 10 miliónov eur, potom v objeme 20 miliónov a napokon za 30 miliónov eur.

„Náš návrh obsahoval aj zrušenie tzv. malusov (penalizácia) pri veľmi starých vozidlách. Zľavy, ktoré sa budú týkať niektorých kategórií vozidiel, boli určené pri najnovších vozidlách až na 50 %, čo je v mnohých prípadoch dvojnásobok doterajších zliav,“ uviedol Kamenický.

Podmienkou zavedenia tejto zmeny je prijatie novely zákona o dani z motorových vozidiel vo vláde a v parlamente. „Dohodli sme sa, že rezort financií predloží legislatívny návrh do vlády, ktorá by ho schválila. Nová vláda by sa mala k týmto záverom prihlásiť,“ očakáva minister financií.

Návrh UNAS je neštandardný

UNAS najprv žiadal zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 %, najnovšie chcel úplnú zmenu spôsobu výpočtu tejto dane na základe emisných tried a nie veku vozidiel. „Na to momentálne nie je ani časový priestor, aby sme menili celkovo túto legislatívu,“ poznamenal Kamenický s tým, že návrh zliav vo výške 30 miliónov eur je bezprecedentný a nadštandardný. UNAS predtým s týmto návrhom nesúhlasil.

„Po tejto ponuke prišla požiadavka na ďalšie ústupky zo strany vlády. K tejto téme už nemám viac čo dodať,“ podotkol minister financií. Pripomenul, že táto daň za rok 2020 bude splatná až do 31. januára 2021, preto podľa neho nie je dôvod tlačiť na čas a vydierať.

Požiadavky UNAS na zvýšenie zliav z mýta by podľa Kamenického stáli 40 miliónov eur a na zľavy z cestnej dane v dvoch variantoch by vyšli na 55 miliónov, resp. 58 až 60 miliónov eur. „UNAS požaduje zľavu na dani a mýte až vo výške sto miliónov, čo je absolútne neakceptovateľné,“ dodal Kamenický.

Návrh na zľavy z mýta od prvého najazdeného kilometra navrhol sám ČESMAD Slovakia. „To sa nám podarilo dosiahnuť. Návrh, ktorý bol schválený na vláde, považujeme za ukončený. Veríme, že ďalšia vláda si ho osvojí,“ povedal prvý viceprezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský s tým, že medzi stranami už hľadajú podporu pre tento návrh.

Zároveň očakáva, že návrh na zľavy z cestnej dane bude uzavretý za jeden, dva týždne, aby ho mohla vláda tiež schváliť. „Rokovania sú ťažké. Veríme, že úroveň zliav, ktoré sa podarilo dosiahnuť, je na takej úrovni, že aj nasledujúca vláda bude ochotná ich akceptovať,“ dodal Piešťanský.