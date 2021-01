Modernizácia vlakov či efektívnejšia preprava. Šéfovia železničných spoločností toho sľubujú viac

S nepriaznivými vplyvmi koronakrízy počítajú štátne železničné spoločnosti aj v tomto roku. Zároveň ale očakávajú, že tvrdé následky pandémie v podobe prepadu prepravy cestujúcich a tovarov či chýbajúcich peňazí na prevádzku infraštruktúry sa už zmiernia.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) ešte vlani v októbri začala s prepúšťaním zamestnancov. V realizácii nového plánu svojho radikálneho zoštíhlenia a transformácie bude pokračovať.

Radikálna transformácia

Do konca prvého štvrťroka plánuje prepustiť približne tisíc zamestnancov, pričom proces hromadného prepúšťania by mal byť ukončený v druhom štvrťroku 2021.

Plný efekt zo zníženia počtu zamestnancov sa podľa generálneho riaditeľa ZSSK CARGO Romana Gona prejaví až v roku 2022. Spoločnosť mala začiatkom decembra minulého roka 4 757 zamestnancov. Jej šéf hovorí, že plánované zmeny nie sú len o prepúšťaní zamestnancov.

„Kontinuálny pokles tržieb a neustále sa zvyšujúce náklady je potrebné eliminovať viacerými opatreniami zameranými na posilnenie obchodných aktivít a tiež rozsiahlymi prevádzkovými úsporami,“ uviedol pre portál NašaDoprava.sk.

Spoločnosť podľa neho musí byť životaschopná, a preto je potrebné vrátiť objem prepráv a výšku tržieb do dvoch rokov minimálne na úroveň roku 2019, teda okolo 30 miliónov ton tovarov za rok.

„Len takýto objem nám garantuje pokrytie fixných nákladov. Skoré ukončenie koronakrízy by znamenalo konsolidáciu pomerov na trhu, a to by sme privítali asi všetci,“ poznamenal Gono.

Modernizácia železníc

Spoločnosť popri výrazných vplyvoch koronakrízy na svoje fungovanie pociťuje už viac ako dva roky pokles prepráv zapríčinený úpadkom európskeho hutníctva.

Situáciu výhľadovo zhoršuje aj postupný útlm uhoľných elektrární, predpokladaný pokles ťažby dreva aj celosvetová ekonomická depresia a neistota v dôsledku pandémie.

Okrem svojej prebiehajúcej transformácie chce dopravca otvoriť odbornú diskusiu o dôležitosti štátnych programov rekonštrukcie a modernizácie slovenskej železničnej infraštruktúry a verejnej podpory ekologickej prepravy tovarov po železnici.

„Verím, že železničná nákladná doprava môže byť pre slovenskú prepravu tovarov opäť rozhodujúca a kľúčová. Prechod a rozsiahla podpora prechodu na zelenú ekonomiku nám dávajú veľkú šancu a my na ňu musíme byť pripravení,“ upozorňuje Gono.

Podľa neho vo vývoji automobilového priemyslu idú výrazne do popredia elektromobily a v nákladnej doprave na Slovensku sa po ceste cez spaľovacie motory kamiónov prepraví viac ako štvornásobný objem tovaru oproti železnici, kde je rozhodujúca väčšina tovaru prepravená elektrickou trakciou.

Efektivita prepravy