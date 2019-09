Most Apollo otvorili pred 14 rokmi, začiatok výstavby komplikovala rozsiahla kontaminácia územia

Piaty bratislavský most cez Dunaj slávnostne otvorili pred 14 rokmi 4. septembra 2005. Oblúkový Most Apollo dostal meno podľa rafinérie, ktorá kedysi stála v blízkosti jeho dnešného severného mostného nájazdu. Počas výstavby, v rokoch 2002 až 2005, sa označoval ako Most Košická, pretože na bratislavskej strane ústi do Košickej ulice.

Dopravná situácia bola kritická

O preklenutí Dunaja v priestore medzi Starým mostom a Prístavným mostom sa uvažovalo už v 70. rokoch minulého storočia v súvislosti s plánovanou výstavbou metra.

Jeho terajšia presná poloha sa určila až po definitívnom rozhodnutí, že sa v Bratislave takýto dopravný systém stavať nebude a keď potreba ďalšieho mostného prepojenia Petržalky s mestom začala byť čoraz naliehavejšia.

Dopravná situácia na bratislavských mostoch bola už v tom čase kritická. Prístavný most bol preťažený a pôvodný Starý most bol vo veľmi zlom technickom stave. Most Apollo mal prevziať časť dopravy z Prístavného mosta a umožniť vyhradiť Starý most len pre mestskú hromadnú dopravu.

Unikátna technická operácia

Začiatok jeho výstavby komplikovala rozsiahla kontaminácia územia ropnými látkami po bývalej rafinérii Apollo, ktorú koncom druhej svetovej vojny v júni 1944 bombardovalo americké letectvo. V tom čase rafinéria patrila nemeckej spoločnosti I. G. Farben, a tá svoje ropné produkty dodávala pre nemeckú armádu a jej spojencov.

Základný kameň Mosta Apollo položili 17. decembra 2002 a stavebné práce na ňom sa začali vo februári nasledujúceho roka. Pri výstavbe sa päťtisíctonová mostná oceľova konštrukcia, zostavená na ľavom brehu Dunaja unikátnym spôsobom na plávajúcich pontónoch, otáčala krížom cez rieku.

Otáčanie sa realizovalo pomocou žeriavov a lodí a trvalo niekoľko hodín. V nedeľu 19. septembra 2004 táto unikátna technická operácia prilákala množstvo divákov a vzbudila aj medzinárodnú pozornosť.

Získal viaceré ocenenia

Celková dĺžka Mosta Apollo spolu s estakádami je 854 metrov a šírka 32 metrov. Koryto Dunaja, ktoré je široké 300 metrov, preklenuje oceľová konštrukcia dĺžky 231 metrov v tvare oblúka, ktorého výška je 36 metrov.

Dĺžka novovybudovanej komunikácie od napojenia na Dolnozemskú cestu cez most po križovatku na Mlynské nivy – Košická – Prievozská je 1853 m. Náklady na celú výstavbu dosiahli 4,3 miliardy korún (142,7 milióna eur).

Most Apollo získal cenu Stavba roka 2006 na Slovensku v kategórii mostné objekty a ako jediný neamerický projekt sa stal jednou z piatich najlepších stavieb pri udeľovaní prestížnej ceny Opal Awards 2006 Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo.