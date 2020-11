Most do Lopušnej doliny strhnutý rozvodnenou riekou opäť uvedú do prevádzky

Rekonštruovaný most do Lopušnej doliny bude uvedený do prevádzky. Mesto Svit o tom informuje na svojej webstránke. Lehota zapožičania dočasného premostenia vedúceho do Lopušnej doliny, ktoré mestu poskytli Štátne hmotné rezervy, uplynie 1. decembra 2020. V tento deň je naplánované aj jeho odstránenie a vrátenie, ktoré zabezpečia za pomoci Dobrovoľného hasičského zboru Orava.

Termín odovzdania pôvodného mosta, na ktorého rekonštrukcii sa pracuje už niekoľko mesiacov, je určený na 2. decembra 2020. Vzhľadom na to je možné, že medzi odovzdaním dočasného a prevzatím rekonštruovaného, mosta môže vzniknúť časový úsek, v ktorom nebude možný prejazd z mesta do Lopušnej doliny.

Vedenie mesta však iniciuje rokovania s cieľom čo najviac eliminovať trvanie tohto časového úseku. Týmto zároveň mesto informuje a upozorňuje obyvateľov, aby v dňoch 1. a 2. decembra 2020 neplánovali prejazd a vyhli sa prípadným komplikáciám.

Z nedele na pondelok 24.februára strhla rozvodnená rieka Mlynica dočasné premostenie vedúce do Lopušnej doliny. Vyhlásená bola mimoriadna situácia. Podľa meteorológov sa na poškodení mosta vysokou mierou podieľali dažďové zrážky, keď v Lopušnej doline v noci na 24. februára spadlo 28,5 mm. To sa takmer vyrovnalo celomesačnému priemeru, ktorý je v tejto lokalite 35 mm. Padol aj denný rekord, keď sa od roku 1994 nevyskytol februárový deň s výdatnejšími zrážkami.