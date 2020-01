Mosty v Košickom kraji sú vo veľmi zlom stave, samospráva vyčlení milióny eur na opravu

Košický samosprávny kraj plánuje v tomto roku vyčleniť 3,5 milióna eur na opravy mostov typu Vloššak. Pri všetkých z nich bude potrebná výmena nosníkov, hydroizolácie, výmena ložísk aj oprava vozovky. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Viacero mostov vo veľmi zlom stave

Košický samosprávny kraj v novembri a decembri minulého roka vykonal mimoriadne kontroly všetkých mostov typu Vloššák, ktoré má v majetku. Z 568 mostných objektov prešlo kontrolou 54 z nich. „Tri z týchto mostov sme zrekonštruovali v roku 2018, takže v súčasnosti sú v bezchybnom stave,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Podľa výsledkov z mimoriadnych prehliadok mostov z nosníkov typu Vloššák je najviac poškodený most cez potok Čečanka za obcou Mokrance, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most cez potok v meste Sečovce. Všetky sú zaradené do kategórie 6, čo znamená veľmi zlý stav. „Na týchto mostoch sme zatiaľ vykonali dočasné opatrenia, podopreté budú poškodené nosníky alebo presmerovaná doprava striedavo do jedného jazdného pruhu,“ informoval Trnka.

V Strážskom odstránia celú nosnú konštrukciu

Most v Strážskom rovnakého typu, ktorý sa sčasti zrútil do rieky začne kraj rekonštruovať do dvoch týždňov.

„Firma by mala odstrániť celú nosnú konštrukciu súčasného mosta, pričom zachované ostanú iba hlavné piliere a časti opôr. Celkové náklady na rekonštrukciu mosta a osadenie mostného provizória by sa mali vyšplhať na približne 2,4 milióna eur. Tieto výdavky budeme hradiť z rozpočtu kraja,“ uviedol Trnka.