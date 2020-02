Motoristi by mali začať jazdiť po časti rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 na prelome marca a apríla

Motoristi by mali začať jazdiť po časti rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy v dĺžke takmer 30 kilometrov na prelome marca a apríla.

Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., hlavný zhotoviteľ stavby D4 a R7 v rámci PPP projektu v celkovej dĺžke 59 kilometrov, plánuje najprv sprevádzkovať úsek R7 od Šamorína po Ketelec, kde je križovatka R7 a D4, a odtiaľ krátky úsek D4 po Rovinku.

Onedlho potom chce odovzdať do užívania aj časť R7 medzi Šamorínom a Holicami pri Dunajskej Strede.

S postupom prác sa vo štvrtok počas posledného kontrolného dňa pred voľbami oboznámil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

Predpokladané dátumy prevádzky

Zástupca zhotoviteľa Jorge Sanz Bravo informoval, že úsek D4 od Ketelca po Ivanku pri Dunaji a bratislavskú Raču predpokladajú odovzdať do prevádzky ešte do konca tohto roka, časť D4 od Ketelca po Jarovce, vrátane dunajského súmostia, ako aj zvyšný úsek R7 medzi Ketelcom a Prievozom v hlavnom meste v priebehu roka 2021.

Práce na D4 pri Jarovciach pozastavené

Práce na časti D4 pri Jarovciach sú pozastavené do vyriešenia situácie so stabilitou násypu, kde boli použité sporné stavebné materiály.

Zhotoviteľ má do apríla preukázať, že neporušil predpisy, inak by ho musel vybudovať nanovo, nepredpokladá však, že by sa to stalo.