Motoristi môžu začať využívať úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Stavba sa predĺžila aj predražila

Novovybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 kilometra v okrese Lučenec začnú využívať motoristi.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) ho otvára v pondelok popoludní po takmer tri a pol roka trvajúcej výstavbe s meškaním. Pôvodne mal byť úsek dokončený v lete minulého roka.

Peniaze zo štátneho rozpočtu

Zhotoviteľom stavby je združenie stavebných spoločností Metrostav, a. s., Praha, Hochtief SK, s.r.o., Bratislava a Hochtief CZ, a. s., Praha.

Úsek R2 v Novohrade sa pôvodne zaviazali dokončiť za zmluvnú cenu takmer 128 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), tá viacerými zmenami postupne vzrástla aktuálne skoro na 137 miliónov eur bez DPH. NDS financovala výstavbu rýchlocesty zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Dôvodom predĺženia stavebných prác na R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, trvajúcich od augusta 2019, boli podľa diaľničiarov najmä nesúhlasné stanoviská správcov prekládok liniek vysokého a nízkeho napätia a plynovodov, preto bolo potrebné vypracovať a zrealizovať nové technické riešenia.

Cenu výstavby úseku najnovšie zvýšil takmer o 590-tisíc eur bez DPH prevoz zeminy v objeme 136-tisíc kubických metrov po najbližších obchádzkových cestách namiesto po trase budovanej rýchlocesty, a to pre styk so železničnou traťou.

Našla sa stará munícia

Nárast ceny skoro o 2,5 milióna eur bez DPH spôsobili rôzne nároky zhotoviteľa, vyplýva z údajov vo Vestníku verejného obstarávania a v Centrálnom registri zmlúv.

V čase odovzdania a prevzatia staveniska nemal objednávateľ, teda NDS, vlastnícke právo na parcely v katastri obce Tomášovce, zároveň distribútor elektriny zmenil stanovisko, hoci v konaní na stavebné povolenie súhlasil s projektovou dokumentáciou pre objekty v jeho budúcej správe.

Pre nález munície z druhej svetovej vojny bol tiež potrebný pyrotechnický prieskum, ktorý nie je bežne súčasťou projektovej prípravy.

Myslieť museli aj na zver

Trasa R2 vedie údolím Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou Zvolen – Fiľakovo a cestou prvej triedy I/16, obchádza obec Mýtna z juhozápadu.

Rýchlocesta vedie nad cestou I/16 a železničnou traťou, vchádza do katastra obce Divín, kde pokračuje v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája.

Je to jediné miesto s akceptovateľným vplyvom na životné prostredie, pre umiestenie stavby bolo nutné vybudovať objekty vhodné pre migráciu zveri.

Trasa pokračuje severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde vo vzájomnom krížení vytvárajú dočasné prepojenie – úrovňovú stykovú križovatku s cestou I/16.

Trasa raz bude súvislá

Po dokončení susedného rozostavaného úseku R2 Kriváň – Mýtna povedie súvislá trasa rýchlocesty od Zvolena po Tomášovce v dĺžke takmer 41 kilometrov.

Spomínaný úsek je technický náročný, vo výstavbe je od jari 2020 a jeho súčasťou bude najdlhšia slovenská mostná estakáda s viac ako štyrmi kilometrami. Podľa plánov mali túto stavbu dokončiť v marci 2024, ale pravdepodobne to bude až v roku 2025.

Súvisí to s oveľa väčším objemom skládky odpadu na trase rýchlocesty oproti predpokladom, ako aj so zdržaniami pri vydaní povolení. Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša odovzdali do prevádzky v roku 2017 a úsek Pstruša – Kriváň v roku 2015.