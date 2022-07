Motoristi pozor, na diaľnici D1 vás na viacerých úsekoch čakajú obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1. Informuje o tom hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda.

„Stavebné práce budeme realizovať na moste cez kanál Stará Holeška v km 79,478 od piatka 29. júla od 06:00 do soboty 6. augusta do 18:00. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse na vonkajšej rímse. V ľavom jazdnom páse budú zachované dva zúžené jazdné pruhy. Pravý jazdný pás bude bez dopravného obmedzenia,“ informuje NDS na svojej stránke.

Oprava a výmena mostných záverov

Ďalším z dôvodov čiastočnej uzávery na diaľnici D1 je oprava a výmena mostných záverov diaľničných mostov cez rieku Váh a na moste na križovatke v km 174,400 -175,600. Obmedzenie potrvá od soboty 30. júla od 8:00 do nedele 2. októbra.

V rámci prvej etapy bude doprava na mostoch v ľavom jazdnom páse vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku. V rámci druhej etapy bude doprava na mostoch v ľavom jazdnom páse vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Kontrola v tuneli Bôrik

NDS upozorňuje aj na postupnú krátkodobú uzáveru diaľnice D1, ktorej dôvodom je kontrola videodohľadu v tuneli Bôrik. Obmedzenia potrvajú od nedele 31. júla od 00:00 do 04:00, pričom práce budú prebiehať postupne od 00:00 do 02:00 v pravej tunelovej rúre smer Prešov a od 02:00 do 04:00 v ľavej tunelovej rúre smer Žilina.

„Obchádzková trasa v uvedenom časovom intervale povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit,“ uvádza NDS na svojej stránke.