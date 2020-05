Motoristi si musia počkať na využívanie úsekov R7 a časti D4, zhotoviteľ nemá povolenie

Motoristi a obyvatelia v okolí Bratislavy, Šamorína a Dunajskej Stredy si ešte musia počkať na otvorenie troch úsekov rýchlostnej cesty R7 medzi Ketelcom, Dunajskou Lužnou, Šamorínom a Holicami a časti diaľnice D4 Ketelec – Rovinka v dĺžke zhruba tridsať kilometrov. Pôvodne mali byť tieto úseky v rámci PPP projektu D4R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov hotové v apríli tohto roka, do prevádzky by mohli byť odovzdané predbežne v lete.

Presný termín podľa hlavného zhotoviteľa, spoločnosti D4R7 Construction, s. r. o., závisí od toho, kedy Špeciálny stavebný úrad na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) vydá povolenie na predbežné užívanie troch zo štyroch úsekov.

Čakajú už len na povolenia

„Verím, že povolenia na predčasné užívanie môžu byť vydané, pretože už mohli byť vydané pred týždňami. Akonáhle tieto povolenia budú vydané, potrvá nasledujúcich 35 dní, pokým vstúpia do platnosti a následne môže byť táto cesta otvorená pre premávku,“ povedal generálny riaditeľ D4R7 Construction Michael Heerdt počas prehliadky vybudovaných úsekov R7.

Uvedené úseky sú už podľa neho pripravené na odovzdanie do prevádzky, no čaká sa na rozhodnutie Špeciálneho stavebného úradu. Ten zatiaľ vydal povolenie na predčasné užívanie len pre úsek R7 Šamorín – Dunajská Lužná, no v prípade úsekov R7 Holice – Šamorín a Dunajská Lužná – Ketelec pozastavil konanie s tým, že s povolením pre tieto úseky nesúhlasí ministerstvo dopravy a výstavby.

D4R7 Construction (jej členmi sú španielska spoločnosť Ferrovial Agroman a rakúsky Porr Bau) čaká na povolenie aj pre úsek D4 Ketelec – Rovinka. „Akonáhle tieto povolenia vstúpia do platnosti, táto cesta bude sprístupnená pre vozidlá. Myslíme si, že neexistuje dôvod, prečo povolenie na predčasné užívanie pre tieto úseky nemôže byť vydané,“ tvrdí Heerdt. Upozornil, že z tohto dôvodu majú mesačnú stratu vyše 1,5 milióna eur len ako zhotoviteľ a nemajú inú možnosť ako žiadať od štátu kompenzáciu.

Doležal našiel nebezpečné úseky

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina), ktorý nedávno spochybňoval dokončenie úsekov R7, už predpokladá, že môžu byť odovzdané do užívania v lete, možno už v júli. „Sám som sa bol na R7 osobne presvedčiť, ako táto stavba stojí. Priznávam, táto stavba je takmer pred dokončením, ale sú tam úseky, ktoré sú priamo v rozpore s bezpečnosťou cestnej premávky. Bavíme sa napríklad o nespevnených krajniciach alebo o svahoch, ktoré podliehajú erózii,“ povedal minister ešte koncom apríla s tým, že verí, že koncesionár túto stavbu čo najskôr dokončí.

Meškať budú aj ďalšie úseky D4 a R7 v okolí hlavného mesta v rámci PPP projektu, ktorého koncesionárom je Zero Bypass Limited (Obchvat Nula) na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Ďalšie úseky D4 medzi križovatkami Rovinka, Podunajské Biskupice a Ivanka, západ majú byť hotové do leta, pôvodne mali byť v apríli. „Malo by to byť dokončené uprostred tohto roka a potom začneme so žiadosťami o vydanie povolenia na predčasné užívanie,“ podotkol Heerdt. Na tejto trase D4 treba dokončiť aj úsek Ivanka, západ – Ivanka, sever – Bratislava, Rača, kde je problémom napojenie na existujúcu diaľnicu D1, ktorá sa bude dvíhať ponad D4 a premávka bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Predpokladá sa, že križovanie D4 a D1 sa oneskorí o niekoľko rokov, možno až do roku 2023.

Meškanie pre stavebné povolenie

V plánovanom termíne na jeseň tohto roka nebudú dokončené ani zvyšné úseky D4 Bratislava, Jarovce – Rusovce – Ketelec, vrátane dunajského súmostia, a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec. Zhotoviteľ to zdôvodňuje ročným meškaním s vydaním stavebných povolení, no chce ho skrátiť na osem, deväť mesiacov a chce tieto úseky dokončiť do leta 2021.

„Na týchto úsekoch prišlo k omeškaniu približne dvanásť mesiacov z dôvodu neskorého poskytnutia stavebného povolenia zo strany vlády. Práce na týchto úsekoch sme urýchlili, takže namiesto omeškania v rozsahu dvanástich mesiacov budeme schopní minimalizovať oneskorenie na približne osem až deväť mesiacov. Dokončenie je plánované v druhom kvartáli budúceho roka,“ dodal Heerdt.