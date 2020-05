Motoristov čakajú počas víkendu dopravné obmedzenia v okolí Žiliny, čiastočne uzavrú diaľničné úseky D1 a D3

Motoristov čakajú cez víkend na diaľnici v okolí Žiliny dopravné obmedzenia. Ako agentúru SITA informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová, 30. mája od 8:00 do 18:00 a 31. mája od 6:00 do 12:00 budú uzavreté diaľničné úseky D1 a D3 v úseku Žilina-Brodno – Bytča, vrátane tunela Považský Chlmec, v smere z Čadce do Bratislavy.

„Dôvodom uzávery je výstavba cestných portálov. Obchádzková trasa povedie po ceste I/61 so spätným výjazdom na diaľnicu D1 v okrese Bytča. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia,“ uviedla Balogová.