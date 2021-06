Motoristov čakajú viaceré dopravné obmedzenia, čiastočne uzavretá bude D1 a R1

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na viaceré dopravné obmedzenia. Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, čiastočne bude uzavretá diaľnica D1 v úseku výstupnej vetvy z Dolnozemskej cesty na Prístavný most v Bratislave v kilometri 3,550 – 3,850.

Dôvodom uzávery je oprava tejto vetvy Prístavného mosta. Obmedzenie sa týka obdobia nedele od 13. júna od 7:00 do nedele 19. septembra do 18:00. Stavebné práce sa uskutočnia v dvoch etapách. Doprava bude vedená v prvej etape v pravej a v druhej etape v ľavej polovici opravovaného mostného objektu.

NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Hronská Breznica, ktorý premosťuje rieku Hron, trať ŽSR a cestu III. triedy, v kilometri 137,400 – 138,600. Dôvodom je oprava mosta. Obmedzenie bude od soboty 12. júna od 7:00 do nedele 17. októbra do 18:00. Doprava bude presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne.

Čiastočne bude uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu cesty I. triedy č. I/11 v kilometri 438,900 – 440,000. Dôvodom je oprava vozovky. Obmedzenie potrvá od piatka od 20:00 do nedele 13. júna do polnoci. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Oprava bude spočívať v odfrézovaní pôvodných a položení nových vrstiev asfaltových zmesí.