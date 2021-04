Motoristov v okolí Ružomberku čakajú dopravné obmedzenia, cestári plánujú viacero úprav

Motoristov na ceste I/18 pri Ružomberku čakajú do konca mája dopravné obmedzenia. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová, dôvodom je úprava cesty a trvalého vjazdu na parkovisko nákladných vozidiel v areáli spoločnosti Mondi SCP.

Od 6. apríla do 28. mája bude premávka obmedzená do dvoch zúžených jazdných pruhov. Frézovanie cesty a pokládka nového asfaltu si o niekoľko týždňov vyžiada uzávierku jedného jazdného pruhu. Podľa Kremeňovej sa tak stane v období od 8. do 9. mája a od 25. do 26. mája.