Mýtny systém nám všetkým zhltol diaľnicu do Košíc, tvrdia cestní dopravcovia

ČESMAD Slovakia vníma maximálne negatívne informáciu o výsledkoch kontrol zameraných na výber mýta na Slovensku. Informáciu uverejnil pred pár dňami Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), pričom výsledky jeho kontrol preukázali, že polovica finančných prostriedkov vybraných na mýtnych poplatkoch končí na účte jeho prevádzkovateľa.

„Pravidelne upozorňujeme na katastrofálny stav cestnej infraštruktúry na Slovensku a na chýbajúcu sieť diaľnic. Peniaze, ktoré sa vyberú na mýtnych poplatkoch, paradoxne nekončia tam, kde by to malo najväčší zmysel,“ konštatoval to v utorok pre agentúru SITA prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

Na dopravcov sa zabúda

Vysoké sadzby mýta a veľmi nízky a v porovnaní s okolitými štátmi iba symbolicky bonusový systém za prejazdené kilometre zvyšuje podľa ČESMAD-u negatívny pohľad na tento mýtny systém. Neprehľadné a ťažko kontrolovateľné faktúry za výber mýta, nemožnosť kontroly oprávnenosti výberu mýta ako aj nemožnosť dobrovoľného doplatenia mýta spochybňuje z pohľadu ČESMAD-u transparentnosť jeho výberu.

Podľa ČESMAD-u je nevyhnutné, aby sa týmto mýtnym systémom podrobne zaoberali príslušné orgány a následné prerozdeľovanie príjmov z prevádzky mýtneho systému bolo v prospech podnikateľov – dopravcov, ktorí do neho najviac prispievajú a teda aj všetkých občanov prostredníctvom kvalitnejšej cestnej siete.

„Cestní dopravcovia sú tepnami hospodárstva krajiny, výraznou mierou prispievajú do štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku sú to práve oni, na ktorých tento štát najviac zabúda,“ vysvetlil Pavol Jančovič.

Príjmy končia u prevádzkovateľov

Cieľom zavedenia výberu mýta je okrem regulácie cestnej dopravy zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu ďalších diaľničných a rýchlostných úsekov na Slovensku. Dnes to tak, žiaľ, podľa ČESMAD-u, nefunguje a namiesto toho príjmy z mýta končia u prevádzkovateľov.

„Vzhľadom na zistené a medializované informácie o nákladoch mýtneho systému, keď iba 10 percent z elektronického výberu mýta sa v rokoch 2014 -2018 reálne použilo na výstavbu nových diaľnic, tvrdíme, že mýtny systém nám všetkým zhltol diaľnicu do Košíc,“ uviedla spoločnosť ČESMAD Slovakia v stanovisku.

ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesne orientované na cestnú dopravu. Združuje cez 1000 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 percent dopravných kapacít Slovenskej republiky.