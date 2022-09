Mýtny systém zaplatíme dvakrát. Diaľničiari prešvihli termín, kedy sa mohli pokúsiť o prevod existujúceho systému na štát

Projekt elektronického výberu mýta, ktorý je v prevádzke od roku 2010, je výhodný iba pre privátneho partnera a nie pre štát.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Ľubomír Andrassy o tom informoval v piatok s tým, že to potvrdzujú aj aktuálne údaje o celkových výnosoch a nákladoch mýtneho systému, ktorý pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., (NDS) prevádzkuje spoločnosť SkyToll, a. s.

Prevod systému na štát

Výnosy z mýta podľa predsedu kontrolórov dosiahli celkovo 2,2 miliardy eur, pričom na vybudovanie a prevádzku systému išlo 1,1 miliardy eur a na rozvoj cestnej infraštruktúry zostalo necelých 50 percent.

„Z výnosu ešte NDS financovala svoju prevádzku a do rozvoja cestnej infraštruktúry sa dostal len zlomok toho, čo malo ísť vďaka mýtnemu systému do rozvoja diaľničnej siete, siete rýchlostných komunikácií,“ povedal Andrassy. Projekt mýta podľa neho nebol hospodárny, ani efektívny a vôbec nenaplnil pôvodný účel.

NDS sa podľa Andrassyho mala pokúsiť o prevod celého mýtneho systému do vlastníctva štátu, pretože zaňho už raz zaplatila a napriek tomu nie je majetkom štátu. Požiadať o to mohla už len do 30. septembra.

„Ak to NDS neuplatní, stratí akékoľvek právne možnosti na to, aby sa zrealizovala náprava toho, čo sa udialo v minulosti, keď sa podpisovala zmluva a kedy sme štyri roky platili za niečo, čo v konečnom dôsledku nevlastníme,“ uviedol Andrassy.

Ochrana verejného záujmu

Uchádzanie sa o získanie systému by znamenalo, že by bol externý audit, musela byť určená suma, za ktorú celý systém má byť odovzdaný. NDS by mohla spochybniť sumu a domáhať sa práva na súde.

„Ide o majetok štátu, systém, ktorý bol vybudovaný z verejných zdrojov a preto nie je možné len na základe jednej alebo dvoch právnych analýz povedať, my do toho nejdeme a ideme vynaložiť ďalšie milióny na to, aby sme vybudovali nejaký systém,“ upozornil Andrassy.

NDS má podľa neho obhajovať verejný záujem a je povinná prihlásiť sa k majetku, ktorý má byť vo vlastníctve štátu. Ako podotkol, ak by s tým druhá strana nesúhlasila, tak musí ísť NDS na súd a len ten môže rozhodnúť, či je právo na strane štátu, alebo súkromného dodávateľa.

„Na základe rozhodnutia súdu by mali konať orgány činné v trestnom konaní a mali by vyvodiť zodpovednosť voči predstaviteľom, ktorí v minulosti podpísali takúto nevýhodnú zmluvu pre NDS, ale aj štát,“ tvrdí Andrassy.