Na horských priechodoch husto sneží a mrzne, na Čertovici sa šmýkajú kamióny

Na horských priechodoch Šturec a Donovaly husto sneží a sneží aj na priechodoch Čertovica a Kremnické Bane. Ako agentúru SITA informoval pracovník centrálneho dispečingu Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC), vo vyšších polohách aj mrzne, pričom na Čertovici sa už šmýkali kamióny.

„Na Donovaloch a na Šturci je vozovka mokrá bez vrstvy snehu,“ uviedla BBRSC s tým, že sypače prešli úsekmi ráno a posyp budú opakovať. Cestári odporúčajú vodičom zimné pneumatiky.

Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) do 12:00 výstrahu prvého stupňa pred snežením.

Spadnúť môže od jedného do 10 centimetrov snehu. Okrem toho má v celom Banskobystrickom kraji pršať až do nočných hodín a na horách v okresoch Banská Bystrica a Brezno vydal SHMÚ varovanie I. stupňa pred vetrom, ktorý až do štvrtkového rána môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.