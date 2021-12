Na Kysuciach začína výstavba privádzača na plánovanú diaľnicu D3 a Jurinová verí, že všetko pôjde hladko

Na Kysuciach začínajú s výstavbou dlho očakávaného diaľničného privádzača z Kysuckého Nového Mesta na pripravovaný úsek D3.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v stredu podpísala zmluvu na výstavbu privádzača so spoločnosťou Metrostav DS a. s., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou cenovou ponukou.

Súčasťou bude aj protihluková bariéra

Zmluvná cena výstavby privádzača je približne 13,7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, financovaná bude zo štátneho rozpočtu.

Celková dĺžka privádzača bude 1 359 metrov, z toho vyše 375 metrov budú tvoriť mostné objekty a vznikne aj jedna križovatka s budúcim úsekom D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto v dĺžke 11 kilometrov.

Súčasťou privádzača bude aj 588 metrov dlhá protihluková bariéra. Výstavba by mala trvať dva roky a do prevádzky ho plánujú odovzdať v decembri 2023.

Pre Žilinský kraj a prioritne región Kysúc má podľa NDS stavba privádzača veľmi dôležitý význam.

Nákladná doprava komplikuje premávku

Cestu 1/11 do Česka a Poľska denne využije viac než 30-tis vozidiel, pre ktoré je už mnoho rokov práve križovatka v Radoli kritickým bodom.

Vjazd do Kysuckého Nového Mesta je sťažený domácim obyvateľom blízkych obcí a premávku výrazne komplikuje aj nákladná doprava súvisiaca s prevádzkou najväčšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji, kde pracuje viac než 5-tisíc ľudí, ktorí za prácou dochádzajú zo širokého okolia.

„Som nesmierne rada, že sa pristúpilo k výstavbe privádzača. I keď nadmernú dopravnú záťaž, ktorá je každodennou realitou nielen Kysučanov, môže vyriešiť iba diaľnica D3, privádzač odľahčí cestu I/11 tým, že prevezme časť prepravného prúdu smerujúceho k najväčšiemu zamestnávateľovi. Verím, že všetko pôjde hladko a prví motoristi využijú novú komunikáciu podľa plánu, na konci roku 2023,“ povedala predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová.

Diaľničný privádzač čiastočne odľahčí vyťaženú cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pomôže obyvateľom Kysúc dostať sa rýchlejšie za prácou do Žiliny aj do blízkeho priemyselného parku.

Križovatka s inteligentnou signalizáciou

Privádzač začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T, na ktorej bude doprava riadená cestnou svetelnou signalizáciou v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11.

Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie, a to bezdrôtovými magnetovými senzormi. Následne trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3.

Trasa privádzača pokračuje severo-západným smerom k ceste III. triedy, na ktorej bude zriadená malá okružná križovatka umožňujúca prepojenie privádzača s touto cestou vo všetkých smeroch.

Trasa ďalej križuje železničnú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komunikáciu pri priemyselnom parku.