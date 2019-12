Na letisku v Bratislave pribudla najmodernejšia svetelná približovacia sústava

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave považuje za svoju najrozsiahlejšiu aktivitu v roku 2019 inštaláciu najmodernejšej svetelnej približovacej sústavy pre vzletovo-pristávaciu dráhu 22.

„Jej výhodou sú moderné návestidlá s LED svetelným zdrojom, ktoré prinášajú až o 70 percent nižšiu spotrebu elektrickej energie oproti pôvodnej sústave,“ uviedla pre agentúru SITA pri bilancii tohto roka hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Použitím LED svetelných zdrojov sa zvýšila viditeľnosť celej svetelnej sústavy, a to v závislosti od denných a meteo podmienok, približne až o 20 percent. „Svetelná približovacia sústava naviguje pilotov lietadiel v noci a za zníženej dohľadnosti, napríklad, za hmly,“ priblížila Ševčíková.

V oblasti bezpečnosti sa podľa nej letisko pripravuje na prechod na štandard 3, ktorý vyplýva z vykonávacieho nariadenia Európskej komisie a vyžaduje si investície v oblasti kontroly podanej batožiny. Najväčšie domáce letisko bude v apríli 2020 rekonštruovať križovatku vzletovo-pristávacích dráh 04-22 a 13-31, plánuje tiež výmenu osvetlenia stojísk pre lietadlá za LED svietidlá.

Niekoľko nových leteckých spojení

Na bratislavskom letisku v tomto roku pribudlo niekoľko nových leteckých spojení. Nový dopravca Cyprus Airways začal od júna prevádzkovať pravidelné sezónne lety zo slovenskej metropoly do cyperskej Larnaky.

„V roku 2020 navyše okrem Larnaky bude v období od júna do septembra prevádzkovať aj ďalšie nové linky na Rodos a Korfu. Dopravca Wizz Air spustil od novembra novú linku do ukrajinskej Odesy pri Čiernom mori,“ poznamenala Ševčíková. Cestujúci mali navyše možnosť v lete letieť aj priamymi letmi do Antalye v Turecku.

„V zimnom období sa do ponuky letov vrátili linky do Eindhovenu v Holandsku a do Ejlatu v Izraeli, linky do Alghera, Pafosu na Cypre či na Maltu prevádzkuje spoločnosť Ryanair celoročne,“ doplnila Ševčíková

Prekonaný rekord z roku 2008

Letisko v Bratislave by malo v tomto roku vybaviť celkovo vyše 2,2 milióna cestujúcich. Konkrétne údaje o počte pasažierov v roku 2019 zverejní v januári budúceho roka.

„Aj v roku 2020 očakáva letisko približne podobný počet vybavených cestujúcich ako v roku 2019, teda viac ako dva milióny,“ informovala Ševčíková. Za jedenásť mesiacov tohto roka prešlo bránami letiska 2,1 milióna cestujúcich, medziročne to bolo menej o 2,3 %, alebo zhruba o 52 tisíc pasažierov. Od začiatku roka do konca novembra letisko vybavilo takmer 27 tisíc letov.

Bratislavské letisko vybavilo v roku 2018 celkovo 2 292 712 cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 18 percent, resp. o 350 tisíc osôb. Ide o najvyšší počet pasažierov v histórii letiska. Prekonalo tak desaťročný rekord z roku 2008, kedy jeho bránami prešlo 2 218 545 cestujúcich.

29 pravidelných liniek

Letisko má v zimnej sezóne 2019/2020 spolu 29 pravidelných liniek do 27 destinácií, naplánovaných je takmer štyritisíc pravidelných letov piatich dopravcov.

Leteckí dopravcovia pridali na letisku navyše 70 letov v období pred a po sviatkoch (od 18. decembra 2019 do 8. januára 2020). Najviac, šestnásť letov, po osem príletov aj odletov, pribudlo na linkách spájajúcich Bratislavu s Londýnom.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, keď prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %. Základné imanie letiskovej spoločnosti dosahuje 292,43 milióna eur.