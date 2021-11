Na obchvate Prešova sú viaceré technické novinky, na Slovensku patrí k unikátnym stavbám

Nedávno otvorený juhozápadný obchvat Prešova na diaľnici D1 v dĺžke takmer osem kilometrov so svojimi technickými novinkami patrí na Slovensku k unikátnym dopravným stavbám. Vyše dvojkilometrový dvojrúrový tunel Prešov s jednosmernou premávkou v rámci diaľničného úseku má sofistikované vetranie šetriace prevádzkové náklady.

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) pred tunelom na západnej a východnej strane sú špeciálne zdvojené zvodidlá s vysypaným štrkom uprostred, ktoré majú väčšiu tuhosť v prípade nárazu vozidiel.

Diaľnica na najvyššom bode križovatky

Tunel Prešov má na rozdiel od väčšiny domácich diaľničných tunelov meno po meste a nie vrchu, v ktorom je prerazený. „Lebo tunel Malkovská hôrka by ste si zrejme nezapamätali, a tak mu vybrali odborníci meno podľa mesta, kde sa nachádza,“ vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Tunel Prešov je v poradí dvanásty diaľničný tunel na Slovensku v prevádzke, vrátane podjazdu Lučivná na úseku D1 Važec – Mengusovce.

Mimoúrovňová križovatka Prešov, západ na obchvate umožňuje prístup na všetky smery a na jej najvyššom bode je diaľnica. Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh priamo nadväzuje na úsek D1 Svinia – Prešov, západ (takmer 7 kilometrov), ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov, juh je úsek napojený na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Ličartovce – Budimír (skoro 20 kilometrov), jej dve časti sprevádzkovali ešte v rokoch 1982 a 1988.

Prvý most s betónovou vozovkou

Na tomto úseku obchvatu Prešova je niekoľko technických špecialít. Je na ňom prvý most na Slovensku s betónovou vozovkou namiesto asfaltovej. „Výhodou tohto materiálu je dlhšia živostnosť a navyše zníži hlučnosť o 1,5 až 2,5 decibelov. Protihlukové steny na mostných objektoch obsahujú špeciálne polyamidové vlákna. To znamená, že pri náraze sa sklo neroztriešti, ale zostane bezpečne v celku a vytvára vizuálnu zábranu voči nárazu vtákov do protihlukovej steny,“ priblížila Žgravčáková. Dĺžka protihlukových stien na trase ja takmer 7 kilometrov.

Nainštalované premenné dopravné značenie na diaľnici má podľa diaľničiarov vďaka patentovanej optike veľmi nízku spotrebu energie a pri výbornej viditeľnosti značiek aj pri horšom počasí alebo v tme dokáže zachrániť životy a zabrániť škodám na majetku. V okolí obchvatu je vysadených 58-tisíc kríkov a zhruba 500 stromčekov. Popri budovaní obchvatu archeológovia preskúmali dvanásť území v oblasti prešovského Solivaru, našli 360 archeologických objektov a objavili 23-tisíc nálezov.