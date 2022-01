Na opravu mosta v Kežmarku pôjde 1,6 milióna eur, práce potrvajú deväť mesiacov

Viac ako 1,6 milióna eur bude stáť oprava mostu v Kežmarku neďaleko železničnej stanice. Most je vo veľmi zlom stave, pred viac ako dvoma rokmi mesto v tejto súvislosti vyhlásilo aj mimoriadnu situáciu. Práce bude realizovať spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ktorá už podpísala zmluvu so Slovenskou správou ciest, pod ktorú most a priľahlý úsek patrí.

Vyplýva to z Centrálneho registra zmlúv. S prácami by sa podľa zmluvy malo začať po skončení zimného obdobia, najskôr 1. marca. Zhotoviteľ by mal práce ukončiť do deviatich mesiacov.

Oprava za viac ako 1,5-milióna eur

Slovenská správa ciest (SSC) bude práce financovať z eurofondov. Stavba je zaradená do projektu Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa v Prešovskom a Košickom kraji. Celková zmluvne dohodnutá čiastka predstavuje 1 662 065,21 eura vrátane DPH.

Rekonštrukcia má odstrániť poruchy súčasného mosta a priľahlého úseku cesty prvej triedy 66 tak, aby sa zlepšil stavebno-technický stav mosta, ktorý bol definovaný ako veľmi zlý. To by malo následne zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu v danom úseku.

Doprava funguje v obmedzenom režime

Správca úseku pred dvoma rokmi na moste znížil zaťažiteľnosť a časť dopravy bola odklonená na provizórny most, ktorý tam vo februári 2020 osadila SSC. Premávka na dočasnom moste je odvtedy jednosmerná v smere Spišská Belá – Poprad, na tom problematickom pre všetky vozidlá v smere Poprad – Spišská Belá.

Dĺžka stavebných prác je naplánovaná na deväť mesiacov. Počas nich by mal byť na mieste osadený aj ďalší provizórny most. Ten zabezpečí premávku pre vozidlá v smere od Popradu na Spišskú Belú.

Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC) ešte v decembri pre agentúru SITA uviedol, že hoci sa so samotnými prácami na moste začne v marci, zhotoviteľ začne s prípravnými prácami na výstavbe provizórneho mosta už v zimných mesiacoch.