Na rozvoj cyklodopravy pôjde z eurofondov ďalších 21 miliónov eur, potvrdila Remišová

Na rozvoj cyklodopravy pôjde na novú výzvu z eurofondov ďalších 21 miliónov eur. Informovala o tom počas pracovného výjazdu v Žilinskom kraji podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Veronika Remišová (Za ľudí).

Peniaze by mali ísť na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy. Podľa Remišovej má rozvoj cyklodopravy pre Slovensko veľký prínos, pretože pomáha rozvíjať cestovný ruch a tvorbu nových, kvalitnejších pracovných miest.

Zároveň je alternatívnym a ekologickým spôsobom dopravy, ktorý prispieva k čistejšiemu ovzdušiu v mestách. Odbor komunikácie MIRRI uviedol, že podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce na Slovensku sa odhaduje približne na 5 percent, v Českej republike je to 6 percent a v Rakúsku 10 percent.

Prvoradá je bezpečnosť cyklistov

Remišová podotkla, že pri ďalšom rozvoji cyklodopravy je prvoradá otázka bezpečnosti cyklistov.

„Minulý rok na slovenských cestách zahynulo 20 cyklistov, čo je až 10 percent z celkového počtu obetí na cestách. Počet tragických nehôd cyklistov z roka na rok stúpa, iba prednedávnom, v máji, šokovala Slovensko smrť 24-ročného deaflympionika Adriána Babiča, ktorého život vyhasol počas tréningu po zrážke s autom,“ povedala.

Bezpečnosť je podľa nej základnou prekážkou rozvoja cyklodopravy, a preto v tejto oblasti musia spraviť výrazný pokrok. Doplnila, že chýbajú cyklochodníky, ktoré by boli bezpečné nielen pre cyklistov, ale tiež pre chodcov a vodičov.

V novom programovom období plánuje Remišová hľadať inovatívne riešenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Jedným z nich by mohlo byť, aby súčasťou obnovy a budovania ciest II. a III. triedy bolo vytvorenie cyklopruhu alebo dostatočne širokej a bezpečnej krajnice.

Podporiť chcú aj propagáciu cyklodopravy

Na rozvoj cyklodopravy boli dosiaľ z programu IROP vyhlásené dve výzvy. Podporu v nich získalo 138 projektov v celkovej výške takmer 87 miliónov eur. V najnovšej výzvy IROP môžu samosprávy, poskytovatelia verejnej dopravy aj mimovládne organizácie získať prostriedky na projekty, ktoré napomôžu rozvoju nemotorovej dopravy a zvyšovaniu jej atraktivity.

„Z výzvy podporíme nielen výstavbu a modernizáciu cyklotrás, ale budeme tiež financovať súvisiacu infraštruktúru, ako sú stojany na bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle či systémy automatických požičovní bicyklov. Podporíme aj propagáciu cyklodopravy v regiónoch prostredníctvom webových stránok či užitočných mobilných aplikácií,“ vysvetlila Remišová. Podľa vicepremiérky treba tiež zvýšiť dostupnosť zdieľanej cyklodopravy.

Eurofondy už nie sú len pre oligarchov

„Práve investície do kultúrneho aj prírodného dedičstva, do cyklodopravy, do kvalitnejšieho a zdravšieho životného prostredia, sú rozhodujúce pre rozvoj turizmu, miestnej ekonomiky a ľuďom v regiónoch prinášajú vyššiu kvalitu života. Časy, keď eurofondy boli len pre vyvolených a plnili vrecká oligarchov a rôznych vybavovačov sa skončili,“ konštatovala Remišová. Vníma, že jednotná príručka celý proces upratala a zjednodušila ho.

Na ministerstve pripravili päť balíkov antibyrokratických opatrení, aby eurofondy išli rýchlo a jednoducho tam, kde sú treba a kde najviac pomôžu ľuďom.