Na rozvoj železničnej infraštruktúry majú ísť z eurozdrojov stovky miliónov eur

Investície do rozvoja železničnej infraštruktúry sa v najbližších niekoľkých rokoch výrazne zvýšia využitím zdrojov Európskej únie.

Program Slovensko

Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej (nom. Sme rodina) objem alokovaných finančných prostriedkov je obrovský a stavbári sa by sa nemali obávať o verejné zákazky.

„Len z Plánu obnovy sa pre Železnice Slovenskej republiky a teda pre obnovu celej železničnej infraštruktúry uvažuje so sumou 525 miliónov eur. A k tomu ešte z eurofondov v novom programovom období je cez Program Slovensko alokovaná suma 680 miliónov eur,“ ubezpečila zástupcov stavebníctva Bruncková o tom, že o prácu budú mať postarané.

Útlm stavebného sektora

„Obava z toho, že by stavebný sektor nasledujúce roky nemal čo robiť, alebo že by nastal útlm, nie je na mieste. Naopak, skôr mám obavu, aby bolo dostatok stavebných kapacít a vedeli reagovať na investície štátu, ktoré sa chystajú,“ uviedla Bruncková.

„Toto sú alokácie, ktoré nám dávajú nádej, že investície, ktoré v minulosti do železníc neprišli v takom rozsahu, ako by sme si želali, by sa mohli naplniť,“ dodala k plánovaným investíciám len do rozvoja železničnej infraštruktúry.