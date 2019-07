Na rýchlostnej ceste R1 budú dopravné obmedzenia, diaľničiari na viacerých úsekoch opravia vozovku

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) opraví vozovku na rýchlostnej ceste R1 v okolí Nitry na viacerých vybraných úsekoch.

Z tohto dôvodu bude obmedzená doprava v piatich etapách v závere týždňov postupne do 15. septembra. „Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného položenia nového, asfaltového koberca. Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Čiastočné uzávery budú v štyroch etapách od štvrtka (od 21:00, resp. 20:00) do pondelka (do 4:00, alebo 6:00) a na záver od piatka (od 20:00) do nedele (do 14:00). Prvá etapa aktuálne trvá od 4. do 8. júla, ďalšie sú plánované od 11. do 15. júla, od 25. do 29. júla, od 1. do 5. augusta a od 13. do 15. septembra.

Obmedzenia v doprave budú postupne v pravom jazdnom páse R1 v úseku 19,35 – 21,85 kilometra vo vonkajšom pruhu a vetvy R1A (0 – 3,5 km) vo vnútornom pruhu, ako aj v ľavom jazdnom páse R1A (5 – 0 km) vo vnútornom pruhu a R1 (37,4 – 35,1 km) vo vonkajšom pruhu.