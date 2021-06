Na Slovensku by sa podľa odhadov mohlo tento rok zaregistrovať až 95 000 nových vozidiel

Na Slovensku by sa v tomto roku mohlo zaregistrovať 95 000 nových vozidiel všetkých kategórií. Taký je odhad Zväzu automobilového priemyslu SR. Oproti vlaňajšiemu roku by tak išlo o takmer 12-percentný nárast.

V minulom roku totiž registrácie vzhľadom na koronakrízu dosiahli 84 909 a medziročne sa prepadli o viac ako štvrtinu. V roku 2019 atakovali 114 000.

Zväz odhaduje, že by v aktuálnom roku mali vzrásť registrácie vo všetkých kategóriách. Nových majiteľov by tak malo získať 84 200 osobných automobilov a 7 770 úžitkových áut.

Pri nákladných vozidlách do 12 ton by mali predaje dosiahnuť 310 a pri nákladných automobiloch nad 12 ton 2 400. Taktiež by sa malo predať 320 autobusov. Ide zároveň o jedinú kategóriu, kde je odhad predaja na tento rok vyšší, ako bol predaj v roku 2019.