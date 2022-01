Na Slovensku je väčší záujem o ekologické autá, stále však zaostávame za plánmi EÚ

Predaj bezemisných a nízkoemisných vozidiel síce na Slovensku postupne stúpa, stále však výrazne zaostávame za zvyškom Európy ako aj za plánmi Európskej únie. To aspoň naznačujú predbežné čísla registrácií za uplynulý rok.

Ak porovnáme roky 2020 a 2021, tak v roku 2020 bol podiel nových bez- a nízko- emisných osobných motorových vozidiel na celkových registráciách na úrovni 2,33 %, za 11 mesiacov minulého roka to bolo 2,89 %

„Je to nárast, čo by nás mohlo tešiť, no v porovnaní s cieľovými hodnotami roku 2025, kedy by podľa smernice Európskej únie mal byť tento podiel v jednotlivých členských štátoch 15 % je potrebné v oblasti rozvoja bez- a nízko emisnej mobility na Slovensku urobiť ešte veľmi veľa,“ komentoval pre agentúru SITA výsledky generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.

Ako doplnil, na Slovensku chýba systematická podpora trhu s ekologickými vozidlami, v budovaní infraštruktúry a osvete. „Stavu, aký je na Slovensku v oblasti rozvoja alternatívnych pohonov, neprospieva ani to, že verejná správa nedodržuje zákony v oblasti zeleného obstarávania, kde Slovensko takisto prijalo záväzky,“ podotkol. V roku 2030 by pritom podiel bez- a nízko-emisných vozidiel na celkových registráciách osobných motorových vozidiel mal byť 35 %.